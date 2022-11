Lo afirmó en el encuentro empresarial del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Dejó varias definiciones sobre la situación del país

El ministro de Economía, Sergio Massa, participó como orador invitado de un nuevo encuentro ante empresarios, que le expresaron su preocupación por la situación económica. Como respuesta recibieron la mismas expresiones que repite cada vez que enfrenta un auditorio similar.

En una de sus primeras afirmaciones apeló al colectivo como forma de igualar las responsabilidades de todos, licuando las del sector público. “En la tarea de construir valor, de construir patria y Nación, en la tarea de desarrollarnos, empresarios, trabajadores, Estado, dirigentes políticos, empresarios, gremiales, la sociedad civil en su conjunto, todos tenemos una enorme responsabilidad. La principal es la del Estado, que es quien debe buscar promover el bienestar social y que en la Argentina en los últimos años viene fracasando sin distinción de poder político”.

“El desarrollo con inclusión es una responsabilidad de todos”, dijo, poniendo en pocas palabras la idea central de su presentación, que la salida es colectiva y la responsabilidad del Gobierno debe perderse en ese «nosotros» difuso.

“Recuperar el orden fiscal y tratar de cumplir los programas, acuerdos y objetivos que nos planteamos como gobierno y como país era una tarea difícil porque supone sacrificios, conflictos y dificultades”, aseguró, usando un pasado verbal que desdibuja las dificultades que encuentra la implementación de esos planes en el presente.

“Con los incentivos bien alineados, la capacidad exportadora de Argentina para volver a recorrer el camino de acumulación de reservas está intacta”, afirmó, aunque las trabas para importar complican la producción y dificultan la exportación de los bienes que dependen de dichos insumos importados.

“Un aprendizaje de estos días y un consejo en la sabiduría de un largo recorrido, y en el final de mis pasos de mi carrera política, es transmitir a toda la política que tome conciencia de que las decisiones unificadas del Estado en términos de política económica son centrales para construir un proyecto de desarrollo económico como país”, sostuvo, casi como un veterano de la política dispuesto a abandonar la actividad.

Sobre el FMI

Al respecto, señaló: «Vamos a terminar el año cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal que nos habíamos proyectado al inicio de año (…) en el marco del programa que Argentina tiene comprometido con los organismos de crédito internacional»

«Más allá de la opinión política que cada uno de nosotros puede tener respecto de cómo se tomó el crédito y cuál fue el resultado de ese endeudamiento, los compromisos que toma un país no son de una fuerza política: son de un Estado, que es una continuidad«, apuntando contra la gestión anterior y enviando un mensaje a los empresarios y acreedores externos.

En tono presidencial, agregó: «Quienes tenemos la responsabilidad de administrar, tenemos la obligación de hacer respetar y cumplir la palabra que empeña nuestro país o nuestra Nación en cada uno de los foros internacionales».

“En el último trimestre, en términos de resultado final, el aporte de los organismos multilaterales de crédito al fortalecimiento de políticas y reservas de Argentina va a terminar dando como resultado neto US$4.200 millones que no estaban previstos inicialmente, tenían distintas trabas y que son una tranquilidad, una garantía para seguir blindando, fortaleciendo nuestro mecanismo de acumulación de reservas”, que completó asegurando que “Podemos tener muy buenos resultados en términos de reservas y fiscales (pero) si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar. El desafío tiene que ser recorrer un camino de reducción de inflación”.

“Creo en los caminos que se recorren de manera metódica, cumpliendo objetivos, siguiendo un orden, teniendo constancia y venciendo dificultades. No creo en la magia” aseguró, en contraposición a aquella afirmación del Presidente cuando dijo que no creía en los planes económicos.

Presiones sobre el plan económico

En su alocución advirtió a los empresarios de no comprar ilusiones. “Tengamos cuidado: los que piden una devaluación desesperados, están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares”.

No evitó, eso sí, echar las culpas a los especuladores para tapar toda una enumeración de déficits de gestión: “Tengo claro que la inflación necesita de orden fiscal, superávit comercial, tasas de interés positivas, bajo o nulo régimen de emisión monetaria, pero también tengo claro que muchas veces en la especulación se producen situaciones de aprovechamiento”.

Asimismo afirmó: “El ser competitivos para acumular reservas es una tarea que podemos construir juntos y la tenemos que construir juntos. Tratar de cuidar nuestras reservas también es una tarea centralmente nuestra pero que requiere que la construyamos juntos”, como si el manejo de las cuentas públicas y la política económica estuviese bajo el control de los empresarios y no de la clase política.

A modo de cierre, y más como candidato que como funcionario, expresó: “Quiero invitarnos a que construyamos la idea de que en la Argentina gobierne quien gobierne, el equilibrio fiscal, el superávit comercial, la competitividad en términos de exportaciones, la acumulación de reservas y el desarrollo con inclusión sean valores que sirvan para cimentar, construir acuerdos para los próximos 30 años para que de una vez por todas, de los errores y fracasos que traemos de nuestra historia podamos aprender para dejar un futuro mejor a quienes nos suceden en las futuras generaciones”.