El intendente Martín Llaryora adelantó que el municipio se involucrará en el problema de la inseguridad en la ciudad a través de una prueba piloto que incluirá “acciones para garantizar el cumplimiento del código de convivencia”.

Esa estrategia que, según anticipó, tendrá al Parque Sarmiento como punto de inicio, incluirá un trabajo coordinado con la policía provincial.

La medida fue adelantada ayer por el intendente en el marco del discurso de apertura de un nuevo período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante.

“La seguridad de los cordobeses es un tema que nos preocupa, y por eso no nos quedamos de brazos cruzados”, señaló para luego enumerar diferentes acciones asumidas por su gestión en esa línea, entre ellas a través del Programa Rutas Seguras que lleva mejor iluminación a los corredores elegidos por los vecinos.

En esa línea, recordó que el municipio “aportó más de 500 millones de pesos para la compra de cámaras de seguridad, colaboramos colocando cámaras de seguridad en todos los colectivos del servicios urbano, colaboramos mejorando notablemente los espacios públicos, colaboramos mejorando los accesos a los barrios y nos involucramos decididamente en el funcionamiento de los Consejos de Seguridad Barrial que promueve el gobierno provincial”.

“Siempre se recomendó que el intendente no se involucrara con temas como la inseguridad, porque sencillamente no era su responsabilidad. La responsabilidad no la dicta una disposición… la determinan los vecinos, nos piden los vecinos que también nos hagamos cargo”, enfatizó.

En ese marco, dijo que “vamos a ser el primer gobierno municipal de esta ciudad que decide no especular e iniciar acciones concretas y decididas en la prevención del delito”.

“Ahora, pretendemos profundizar la colaboración con la Policía provincial y ese es el sentido del Plan Piloto que pondremos en marcha prontamente en el Parque Sarmiento, que es la gran plaza de todos los cordobeses, donde vamos a realizar acciones para garantizar el cumplimiento del código de convivencia y hacer que los vecinos sigan disfrutando de este gran espacio verde cada día más y en mejores condiciones”, adelantó.

Y aseguró que si esa prueba piloto es exitosa, “la iremos extendiendo, gradual y planificadamente, a otros puntos de la ciudad”.

Gestión

Llaryora pronunció un extenso discurso que dejó de lado la enumeración de logros para avanzar en una alocución más conceptual en la que no olvidó mencionar a su viceintendente Daniel Passerini, hoy candidato a sucederlo por Hacemos por Córdoba.

En ese sentido, ponderó el trabajo con los vecinos y las acciones para avanzar en la descentralización de la administración a través de los Centros Operativos como el del CPC Colón, inaugurado ayer y que sirvió de escenario para su discurso.

En esa línea, elogió al ex intendente Rubén Martí y llamó a imitar sus acciones, más allá de su pertenencia partidaria.

El intendente hizo anuncios en materia de salud, obras y educación y destacó el plan de digitalización y modernización del municipio.

Por lo demás, mencionó el trabajo conjunto con el gobernador Juan Schiaretti y recordó a la figura de José Manuel de la Sota.