“Ley ómnibus”: tras el paro y aún sin los votos, el debate en Diputados pasó para el martes

El oficialismo dispuso postergar el tratamiento ante la falta de apoyo en artículos clave. Mientras tanto, la CGT y demás entidades gremiales concretaron un paro y movilización multitudinaria frente al Congreso. Con Héctor Daer y Pablo Moyano como oradores, los dirigentes instaron a los legisladores a rechazar el ajuste propuesto. El texto final del proyecto sigue abierto. Dura advertencia de Caputo a los gobernadores

A sólo un mes y medio de asumido el nuevo gobierno, la CGT concretó ayer el primer paro general contra el presidente Javier Milei, en rechazo del mega DNU de desregulación de la economía y la denominada “ley ómnibus”, que debate la Cámara de Diputados.

Precisamente, el tratamiento de ese proyecto de ley -que ayer por la madrugada logró dictamen de mayoría aunque con disidencias y que se iba a votar hoy en la Cámara Baja- fue postergado por el oficialismo hasta el martes próximo ante la falta de apoyo a artículos clave que amenazan con desarticular la parte medular de la norma, según considera el Gobierno.

En ese marco, ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió a los gobernadores de que, si la ley no se aprueba la norma tal como fue enviada, el Gobierno deberá recortar más fondos a las provincias (ver aparte).

El panorama no parece sencillo para el oficialismo que, pese a haber cedido en varios de los pedidos de la oposición dialoguista y a haber logrado dictámen del plenario de comisiones, aún enfrenta más pedidos, entre ellos el de la baja de las retenciones.

Paro y movilización

Siempre con el eje en el mega DNU y la “ley ómnibus», ayer la CGT y demás entidades gremiales concretaron el primer paro general contra la gestión de Javier Milei.

La medida, que incluyó una masiva manifestación frente al Congreso, tuvo como oradores a los triunviros Héctor Daer y Pablo Moyano.

De fondo, durante toda la jornada de protesta -marcada por un clima festivo- sonó con altibajos el protocolo antipiquetes dictaminado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que en los alrededores del Congreso se vio doblegado desde temprano por el gran volumen de una convocatoria que reunió a figuras del kirchnerismo duro, referentes de la izquierda y a diferentes movimientos sociales, y desde ya, a las principales cabezas sindicales.

Las movilizaciones se replicaron en diferentes capitales provinciales, entre ellas en Córdoba (ver aparte).

La CGT afirmó que en la ciudad de Buenos Aires se movilizaron 600.000 manifestantes y que llegaron a 1,5 millón en el ámbito nacional, en tanto que Bullrich sostuvo que sólo se movieron 40.000 personas en territorio porteño.

La medida de fuerza, que trastocó la circulación en el centro porteño y abrió un nuevo récord en la historia de la democracia moderna -por haberse concretado a poco más de 40 días de asumido un nuevo gobierno-, concluyó con un acto en un palco montado sobre la avenida Entre Ríos, de espaldas al Congreso.

“Un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados y de la soberanía nacional”, alertó Pablo Moyano, quien abrió el acto y antecedió en el uso de la palabra a Héctor Daer, el otro integrante de la cúpula cegetista que habló frente a una plaza colmada de agrupaciones y banderas sindicales.

“Les pedimos a los diputados que tengan dignidad, que tengan principios, que no se ofendan si algún compañero les dice algo en los medios. Les pedimos que no traicionen a los trabajadores, que no traicionen a la doctrina del peronismo”, continuó Moyano, quien arribó a la plaza histórica cerca de las 14, rodeado de un grupo de gremialistas que le abrían paso entre la multitud. “Estamos para exigirles a los diputados y diputadas que hacen campaña cantando la marcha peronista, y cuando tienen que rechazar una ley que va en contra de los trabajadores, se esconden y tenemos que ir a buscarlos a su despacho”, apuntó.

Al Riachuelo

En el tramo más duro de su discurso el líder camionero aludió a los dichos del Presidente, quien sostuvo que al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había que llevarlo a “pasear en andas” por la inflación lograda en diciembre. “Yo le digo -al Presidente- ante miles de compañeros, que si lleva esas medidas de ajuste, de hambre los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas, pero para tirarlo al Riachuelo”, disparó Moyano.

Por su parte, Daer sumó presión a los legisladores. “Ningún diputado se puede hacer el distraído. El DNU desregula la economía. Quieren destruir los derechos individuales, colectivos, los sindicatos y destruir la acción sindical. Atacan a las organizaciones sindicales, a los trabajadores, a la cultura. Apuntan contra todo lo popular, a privatizar el deporte”, sostuvo el gremialista de sanidad.

El punto de quiebre en la relación con el oficialismo se dio con el DNU dictado por el Presidente cuyo contenido -a los ojos del sindicalismo- tenía muy poco que ver con las conversaciones entabladas hasta ese momento con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Aparte de la implementación de un fondo de cese laboral, preanunciado ya en la plataforma de La Libertad Avanza, el oficialismo avanzó con medidas que trastocan la vida interna de los gremios. Entre las modificaciones se encuentra la reducción de la indemnización por despido, la ampliación del periodo de prueba a ocho meses, y la inclusión del bloqueo como causal de despido. Además, el decreto tocó una de las cajas sindicales más importantes al incluir la necesidad del consentimiento de los afiliados en el aporte de las denominadas “cuotas solidarias”.

Debate postergado

En tanto y pese a contar con dictámen del plenario de comisiones, el Gobierno postergó hasta el martes la sesión en Diputados para debatir la ley ómnibus que originalmente se iba a votar hoy.

Durante los próximos días continuarán las frenéticas negociaciones con los bloques de la oposición dialoguista y con los gobernadores para evitar que sean rechazados varios de los artículos centrales del proyecto, como la suba de retenciones, la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y las facultades delegadas.

También se coló en el debate el financiamiento a las cajas previsionales provinciales no transferidas, entre ellas la de Córdoba.

El plan original del oficialismo era llevar el texto al recinto este mismo jueves para aprobarlo en una sesión maratónica que duraría hasta el viernes. No obstante, en el plenario de comisiones quedó en evidencia que el Gobierno aún debe recorrer un largo camino para alcanzar consensos más amplios con el PRO, la UCR, el bloque Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Todos firmaron con disidencias. De la UCR solo apoyó la mitad y un sector de HCF firmó un dictamen propio en minoría.