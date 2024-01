“Ley ómnibus”: sigue la pulseada por más cambios, con foco en retenciones y jubilaciones

Funcionarios del Gobierno se reunieron con referentes de la oposición “dialoguista”. El vicejefe de Gabinete volvió a escuchar los planteos de la UCR, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal. También hubo quejas sobre el tema biocombustibles. Sin embargo, por ahora no hay nuevas variantes. “Los voy a fundir a todos”, amenazó Milei a los gobernadores en la reunión de gabinete, según difundieron Clarín y Noticias Argentinas

El vicejefe de Gabinete de la Nación, José Rolandi, encabezó ayer una nueva ronda de negociaciones con parte de la oposición dialoguista, que por estas horas espera que el Gobierno haga nuevos cambios a la Ley Ómnibus para alcanzar mayores consensos.

El enviado del Gobierno, que ocupó las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primero se reunió con representantes del radicalismo, fuerza que el martes, en el plenario de comisiones, votó dividida.

Por el radicalismo asistieron al encuentro de ayer los diputados Danya Tavela, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y el secretario parlamentario del bloque Alejandro Cacace.

Luego fue el turno de Miguel Ángel Pichetto y otros representantes del variopinto bloque Hacemos Coalición Federal, que reúne a peronistas no kirchneristas, ex PRO, socialistas de Santa Fe y cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora.

Según trascendió, el vicejefe de Gabinete volvió a escuchar los puntos en los que no hay acuerdo, principalmente retenciones, jubilaciones, privatizaciones, Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), blanqueo y facultades delegadas.

“Le fuimos a explicar nuestros argumentos para pedir los cambios, explicamos por qué vamos a rechazar algunos artículos si no hay cambios”, explicó una legisladora que participó del encuentro.

En la misma línea, otro integrante de la bancada de conduce Rodrigo de Loredo señaló que “ahora la pelota está del lado del Gobierno, nosotros tenemos que escuchar las devoluciones sobre qué están dispuestos a modificar”.

“Los enviados del Gobierno no tienen capacidad de negociación, tomaron todos los puntos, pero no avanzamos. Si quieren avanzar tendrán que venir con redacciones alternativas; si no, se someterán los artículos a votación”, aseveraron.

La reunión con el bloque de Pichetto no fue más alentadora para el oficialismo.

En ese marco, todo el bloque busca unificar criterios, en torno al dictamen de minoría de la Coalición Cívica (CC), para directamente ir al recinto y “hacer valer el número de votos”.

A través de las redes sociales, el diputado Juan Manuel López, de la CC, resumió la posición de su espacio. “El dictamen de la CC es una alternativa a los problemas que presenta el del gobierno: preserva a los jubilados de la inflación, ofrece condiciones de previsibilidad para el campo, permite terminar con el déficit fiscal y respeta la Constitución”, publicó.

Con relación a la movilidad jubilatoria, la CC propone “una fórmula que asegura que los haberes no pierdan contra la inflación y se actualicen mensualmente desde la sanción de la ley, con una recomposición inicial”.

“No se puede pretender que el campo haga un mayor esfuerzo del que viene haciendo desde hace años. Queremos poner una fecha límite para los derechos de exportación (retenciones) y que los productores afectados sean recompensados con bonos del

También insistieron en contribuir a alcanzar el déficit cero “sin ajustar a los jubilados, el campo y los trabajadores”, suprimiendo beneficios fiscales como los del Régimen de Tierra del Fuego para aumentar la recaudación en dos por ciento del PBI.

“Si no aceptan, se votará esos artículos en contra”, señalaron desde el bloque.

Con todo, aún hay cierto margen para seguir negociando toda vez que el proyecto recién se tratará el martes.

Biocombustibles

Otro de los puntos cuestionados es el capítulo vinculado a los biocombustibles.

En ese marco, los gobiernos de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy presentaron una contrapropuesta en la materia, que apunta a acompañar la desregulación, equilibrando la participación en el mercado de pymes y grandes productores, informó el Gobierno de Santa Fe.

El documento tiene como objetivo “apoyar de forma constructiva la intención del Gobierno nacional de mejorar aspectos de la Ley 27640 de Biocombustibles”. La secretaria de Energía de Santa Fe, Veronica Geese, sintetizó que se busca fomentar la competitividad y el equilibrio entre pymes y grandes empresas productoras, acompañando el proceso de desregulación que alienta el Gobierno de Javier Milei.

“El proyecto impulsa la existencia de dos segmentos, uno de las no integradas, que son las empresas que no son dueñas del aceite; estamos hablando de pymes. Y en el otro, las integradas, que son las dueñas del aceite”, señaló la funcionaria santafesina.

La iniciativa nacional pone como punto de partida en 10% la mezcla de biodiésel con gasoil, que pronto será de un 15%, y la participación en ese 10% inicial se establecerá por licitaciones.

Lo que proponen Santa Fe y las provincias productoras en el proyecto elevado a Nación es que haya licitaciones separadas, en segmentos separados: 6,5% del corte del 10% lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí; y el otro 3,5%, las integradas o grandes aceiteras, entre ellas.

Además, impulsan la idea que lo que se crezca en el corte, es decir, cuando se pase de 10%, todo ese biodiésel se va a licitar entre todas las empresas, ya sin distinción de tamaños y sin otros segmentos.

En la “ley ómnibus” del actual Ejecutivo se eleva el corte, pero se establece una desregulación que pone en situación de desigualdad a pymes contra grandes productores, indica un comunicado del Gobierno de Santa Fe, y añade que esa disparidad es la que se busca saldar desde el punto de vista de la eficiencia, obteniendo el mejor precio posible para cada uno de los segmentos, en licitaciones como propone el Gobierno nacional.

“Fundir a todos”

Mientras tanto y en el marco de la reunión de gabinete, el presidente Javier Milei habría lanzado una dura amenaza contra los gobernadores que no apoyan el texto de la ley ómnibus y reclaman más cambios.

“Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”, dijo Milei, según publicaron Clarín y la agencia Noticias Argentinas.

La advertencia, de ser cierta, iría aún más allá del planteo que el miércoles hizo el ministro Luis Caputo en redes sociales asegurando que si no salía la ley tal como estaba, las provincias sufrirían nuevos recortes.

La filtración de la supuesta frase de Milei habría calado hondo en el seno del Gobierno. Anoche trascendió que el Presidente podría pedir la renuncia a un ministro, quien aparentemente comentó la frase a los medios periodísticos que la hicieron pública.