La CGT lanzó un paro general para el 9 de mayo

La CGT resolvió un paro general para el próximo 9 de mayo contra el gobierno de Javier Milei. La decisión se tomó un día después del encuentro que mantuvieron los gremialistas con funcionarios del Gobierno en la Casa Rosada.

Uno de los triunviros de la mayor central obrera del país, Héctor Daer, anunció la convocatoria, que justificó con la situación económica que golpea a los trabajadores. «Hay una sumatoria de cuestiones que están irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar a una caída del poder adquisitivo”, dijo.

El titular de Sanidad señaló que «desde el Gobierno plantean una caída en los precios». Sin embargo, manifestó que la actualidad indica que en el último tiempo la brecha con los ingresos se acrecentó. «Es muy difícil esta ecuación entre precios y salarios», afirmó.

«Se liberan los precios. Ahora se plantean que van a bajar, pero la coyuntura la vamos a tener en que los salarios no alcanzan. No es que la gente no convalida los precios, es que la gente no tiene plata», remarcó Daer.

Además de convocar al paro, el consejo directivo de la central obrera resolvió hacer una masiva movilización a Plaza de Mayo para el 1 de mayo durante el Día del Trabajador en protesta contra las políticas del Gobierno.

Será, en rigor, el segundo paro de la CGT contra la gestión libertaria, tras el que se llevó a cabo el 24 de enero y que tuvo movilizaciones en varios puntos del país, si bien la marcha central se dio en la plaza frente al Congreso Nacional. Aquel fue de apenas 12 horas, mientras que este sería de 24 horas, por el ajuste económico y los despidos de estatales como planteos centrales.

Además, Daer anunció que el plan de acción de la CGT incluirá también un acompañamiento a la marcha que los docentes y estudiantes universitarios convocaron para el 23 de abril.

«Vamos a acompañar la movilización de los sectores universitarios en defensa de la universidad pública. Están teniendo una crisis de financiamiento que puede generar la imposibilidad de la continuidad de las universidades públicas», dijo.

El 1 de mayo continuarán las acciones con una marcha. «La marcha seguramente será sobre la avenida Independencia y concluirá en el monumento al trabajo. La reivindicación tendrá que ver, no solamente con la fecha histórica, sino que tendrá como agenda un documento del país que nosotros planteamos, en esta propuesta de futuro», agregó Daer.

El miércoles, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibieron a la cúpula de la Confederación General del Trabajo en Casa Rosada, en medio con la reforma laboral como telón de fondo.