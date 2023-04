El Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba, rechazó las expresiones vertidas recientemente por el Secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, en las que cuales adjudica al sector comercial minorista participación en la formación de precios.

«En el desgastado random de responsables de la inflación que el Gobierno Nacional realiza periódicamente (habitualmente después de cada informe IPC de INDEC) y en procura de deslindar sus propias responsabilidades; vuelve a tocarle la culpa al comercio de proximidad, al que el Secretario de Comercio acusa de ser formador de precios, incumplir con el programa Precios Justos y ser responsable de la inflación en Argentina», indicó una misiva del a organización

«El comercio de proximidad no fue, no es, ni será formador de precios. El último eslabón de la cadena de comercialización, recibe precios de sus proveedores naturales, carga su habitual margen de utilidad (que regulado por una gran cantidad de cercana competencia, no puede desfasarse del mercado) y vende directamente al consumidor», explicó el comunicado.

«Los comercios de cercanía, por decisión unilateral de la Secretaría de Comercio de la Nación; no integran el Programa Precios Justos, y por ende no puede abastecerse de mercadería con precios regulados. Así es que resulta definitivamente imposible, cumplir un pacto del que no forma parte», agregó.

«La culpa de la inflación no es del sector productivo, ni mucho menos del comercio de proximidad.Es la economía, Tombolini«, aseguró críticamente la misiva.