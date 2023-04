Así lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En el primer trimestre del año, acumula un ascenso de 5,2% respecto el mismo trimestre del 2022. Alimentos y bebidas empujan la producción. La actividad industrial general creció en marzo 0,7% interanual.

La industria continúa mostrando signos de fortalecimiento, pese a un contexto general desfavorable. En términos generales, la actividad industrial creció en marzo 0,7% interanual cerrando, de esta forma, el mejor primer trimestre de los últimos cinco años, de acuerdo con el índice adelantado de actividad industrial elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) de la Secretaría de Industria.

Según informaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la producción de la industria manufacturera pyme aumentó 2,4% en marzo frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes. En la comparación con febrero, la actividad se mantuvo sin variación. «Si bien la demanda sigue firme por ahora, hay empresas que dudan que pueda sostenerse ese ritmo en los próximos meses si no se estabilizan los costos», explican desde CAME.

El sector industrial pyme está fabricando en un contexto de mucha incertidumbre marcada por la inestabilidad macroeconómica y en un esquema productivo de administración de importaciones. A pesar de ello, en el primer trimestre del año, la industria acumula un ascenso de 5,2% respecto el mismo trimestre del 2022.

«El uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra subió a 73,3%, esto es 1,6 puntos porcentuales por encima de febrero (71,7%). Los niveles más elevados se encontraron en “Papel e Impresiones” (82,4%), y los más bajos en “Metal, Maquinaria y Equipo, y Material de Transporte”, y en “Productos químicos y plásticos”, ambos con 69,9%», detalla el reporte de la CAME.

La mejor performance en septiembre estuvo en “Alimentos y Bebidas”, con incremento anual de 9,1% en su producción, siempre medida a precios constantes. El peor, ocurrió en “Papel e Impresiones”, con una caída de 10,4% anual.