«Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. Así comenzó el presidente Alberto Fernández su mensaje grabado desde la residencia de Olivos sobre el entendimiento al que se llegó con el organismo internacional.

«Sufrimos un problema y ahora tenemos una solución con un acuerdo sin restricciones”, destacó el mandatario.

Asimismo, puso especial énfasis en destacar que la Argentina tiene que «crecer para poder pagar», una posición que se mantuvo desde el comienzo de las negociaciones con el organismo internacional. «El acuerdo no nos condiciona», agregó.

En ese sentido, aseguró que el acuerdo no dispone “saltos devaluatorios” y se mostró optimista porque “no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero”.

«Sufríamos un problema, y ahora tenemos una solución”, planteó y luego agregó: “Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro” y que “con este acuerdo, podemos ordenar el presente y construir un futuro”. Tras lo que consideró que, “en comparación con otros anteriores que la Argentina firmó -y es bueno recordarlo- este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo”.

Durante el anuncio, Alberto Fernández ratificó hoy que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional “pasará por el Congreso de la Nación» y señaló que «cada uno deberá tener que rendir cuentas ante la historia”.