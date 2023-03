El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que es necesario que las instituciones del multilateralismo «entiendan que, para que la democracia funcione, el multilateralismo debe funcionar» y criticó a los organismos de crédito por estar «más preocupados en cobrar sus deudas que por promover el desarrollo social que las democracias más débiles necesitan».

Así lo afirmó al participó hoy, a través de un mensaje grabado, en la segunda Cumbre por la Democracia, que organiza el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con quien se reunió ayer en la Casa Blanca.

«En este tiempo la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas son mayores y en eso estamos empeñados. Somos partes del mundo global, creemos en el multilateralismo. Necesitamos que las instituciones del multilateralismo entiendan que para la democracia funcione el multilateralismo debe funcionar. Eso incluye a los organismos de crédito, que están más preocupados en cobrar sus deudas que por promover el desarrollo social que las democracias más débiles necesitan», señaló.

Fernández también destacó que,»después de la pandemia, el mundo se ha conmovido y los sectores más reaccionarios han aparecido poniendo en jaque las condiciones democráticas en las que vivimos».

«Asoman discursos de odio, acciones violentas, discriminatorias que sólo afectan la convivencia democrática. Para nosotros no hay derechos humanos sin democracia. No hay democracia sin plena vigencia de los derechos humanos», advirtió.

El mandatario recordó que, en diciembre próximo, la Argentina está cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida de democracia, algo que calificó de «inusual» en la historia argentina.

En ese sentido, añadió que antes de 1983 se alternaban en el poder «democracias débiles y golpes militares, a veces sangrientos, asesinos».

«La postergación de siempre era la democracia, lo que más sufre es la igualdad social. El poderoso somete al más débil», estimó.

Por ello, dijo que el desafío «es escapar a esa lógica», «construir una sociedad más igualitaria y para eso la democracia es insustituible».

«Algunos dicen que la democracia es el menos malo de los regímenes, No es el menos malo, es el mejor, porque da la posibilidad a todos de expresarnos, de ser representados y de cambiar cuando las sociedades piden cambios», señaló.

Fernández terminó su intervención convocando a los líderes mundiales a «dar vuelta la página» y, citando al Papa Francisco, aseveró: «Estamos en el mismo banco y nadie se salva sólo».