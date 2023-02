La sequía que afecta a gran parte de la Argentina es una realidad que se está haciendo sentir en la economía local. Hasta el momento, las estimaciones más conservadoras marcan que las cosechas de soja y maíz podrían ser las más bajas en 15 años y, asociado a esto, el ingreso de divisas del campo se reduciría en US$10.000 millones. Lo cierto es que hacia adelante los pronósticos climáticos no son para nada alentadores, por lo que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires advierte que el recorte en la disponibilidad de dólares podría ser de US$14.000 millones, en caso de que se profundice la sequía (algo que ya está sucediendo), y de US$18.300 millones si a este panorama se le suman posibles heladas tempranas hacia marzo/abril. Aunque lejos de ser temperaturas que amenacen los cultivos, esta semana ya se esperan mínimas de 10° en lugares como Río Cuarto.

Otro frente a tener en cuenta, y que impactará directamente en la economía, es que con la menor producción de soja y maíz también habrá una más que considerable caída en la recaudación fiscal. Hasta el momento la reducción sería de US$3.000 millones respecto al año pasado, lo que marca un retroceso del 19%, pero en caso de que la sequía continúe dañando el estado de los cultivos, la caída sería de US$4.400 millones (25%) y de US$6.500 millones (37%) si a eso se le suman heladas tempranas.

Las últimas estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires están en consonancia con lo que también adelanta la Bolsa de Comercio de Rosario, que marca un panorama más que complejo: “el tercer año Niña consecutivo que venimos transitando impacta de lleno en la humedad de los suelos argentinos, afectando los rindes y los porcentajes de hectáreas perdidas. No conforme con ello, la lenta transición hacia la neutralidad climática sigue golpeando a la venidera campaña gruesa y su potencial productivo. En este sentido, nuestra primera estimación de exportaciones 2023 para los principales complejos de la agroindustria muestra una caída cercana al 20% respecto al 2022”.

Mientras tanto en el sector resuena cada vez con más fuerzas la posibilidad de que el Gobierno lance un nuevo dólar soja u otra herramienta para hacerse del grano disponible que todavía queda de la campaña pasada y que suma más de 7,7 millones de toneladas. Si bien todavía no habría nada definido, la necesidad de dólares frescos es una realidad tangible, ya que el ingreso de divisas del campo acumula en febrero menos de US$300 millones, por debajo de las ventas que ejecutó el BCRA en el mismo período, que ya suman US$516 millones.

Teniendo en cuenta que los dólares de la nueva cosecha no comenzarían a ingresar hasta fines de abril, principios de mayo, se espera entonces que una vez más el equipo económico recurra a algún tipo de incentivo para que los productores vendan la mayor cantidad de soja posible, en una campaña que indefectiblemente será menor a la del año pasado y con precios que si bien están en niveles altos, con el ingreso de la cosecha de Brasil comenzaron a mostrar un marcado retroceso.

La mala campaña, sumada a que se arrancó tarde con la siembra, puede llegar a generar la insólita situación de que el país deba importar grano de soja para abastecer a su industria, algo que incrementaría el impacto de la sequía en las arcas públicas.