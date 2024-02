El municipio define la suba del boleto

La Municipalidad de Córdoba determinará entre hoy y mañana el nuevo precio del boleto del transporte urbano de pasajeros que, tal como anticipó ayer Comercio y Justicia, se ubicaría entre 700 y 800 pesos.

La decisión se tomará seguramente una vez que hoy se concrete la reunión entre intendentes y referentes de las diferentes provincias en Buenos Aires, encuentro del que participará Daniel Passerini.

En rigor, nadie espera que de esa reunión surja algún cambio respecto a la quita de subsidios nacionales que ya anunció la administración de Javier Milei.

Esa determinación es precisamente el problema que complica a los intendentes y a las provincias en general que, sin esos aportes, deberán ajustar las tarifas vigentes para poder cubrir los costos del servicio y además la paritaria de la UTA que por estas horas se encuentra bajo el paraguas de la conciliación obligatoria.

En ese sentido, si bien la comuna seguirá aportando recursos, esos fondos sólo alcanzarán para que el boleto no se dispare por encima de los mil pesos, tal como ocurrirá en algunos distritos.

Reclamo empresarial

En tanto, las cinco cámaras de empresas de colectivos del Área Metropolitana Buenos Aires enviaron una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, en reclamo por el incumplimiento del marco normativo que determina el ingreso que necesitan los operadores de colectivos de la región para operar los servicios del transporte y advirtieron que en caso de no lograr un pronta solución «los servicios se paralizarán en pocos días».

«De no publicarse una nueva estructura de costos durante esta semana, el sistema de Transporte de la Región Metropolitana se encamina a una paralización no deseada por los operadores pero a la que no pueden evitar», advirtieron en uno de los párrafos.

En el documento, señalaron que «el reciente aumento del boleto mínimo a 270 en la zona del AMBA implica una tarifa promedio de 200 pesos por usuario luego de todos los descuentos que hay por boleto integrado y atributo social. El estado aporta 400 por viaje en una cuenta que no se actualiza desde noviembre cuando se calculó con precios de la economía de agosto y setiembre».

En ese sentido, agregaron que hoy se reciben «600 pesos por viaje cuando el costo es de 1.000» y que «no se cumplió el compromiso de actualizar las cuentas y la determinación de subsidios luego del ajuste de tarifa y la paritaria firmada con UTA con lo cual los operadores no tienen forma ni medios materiales para cumplir lo acordado con UTA ni siquiera garantizar la continuidad de los servicios en los próximos días».

«Aun con un boleto mínimo de 270 pesos la tarifa promedio apenas cubre el 20% del costo real de cada viaje (10% en 2023) por lo que el incumplimiento del Estado de su propio Marco normativo en un sector que no fija precio por su actividad pone en riesgo la continuidad de los servicios en el 2do sistema de transporte de colectivos más grande del mundo que emplea a 50.000 trabajadores y transporta más de 10 millones de pasajeros diarios», resaltaron.