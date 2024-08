El gobernador de Córdoba criticó las “malditas retenciones” que afectan al agro

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este lunes a las “malditas retenciones” vigentes sobre productos agropecuarios y criticó la ley de Biocombustibles.

Al participar del Tercer Congreso Internacional de Maíz en Córdoba, el mandatario provincial calificó a los productores de “héroes” por poder producir en un contexto desfavorable.

“Se los maltrata mucho. Cuando dicen ‘miren cómo crece Paraguay, Uruguay’, yo diría miren cómo se sostiene la producción en Argentina. Es increíble lo que han hecho ustedes”, destacó Llaryora.

Y disparó: “Si no estuvieran las malditas retenciones, lo que seríamos”.

El gobernador dijo que Córdoba aportó US$ 3.500 millones en 2023 en concepto de este impuesto. y desde que se instauraron (2002), unos US$ 40.000 millones. “Esto no vuelve”, lamentó.

Calificó además de “oro verde” al maíz y destacó que es “uno de los cultivos que el mundo tomó como palanca para el segundo desarrollo del agro”.

“La única culpa que hay en la Argentina de que no seamos líderes en biocombustibles la tiene la política, que no estuvo a la altura de este ecosistema productivo. Hay que hacernos cargo, no es la culpa de los productores ni de los industriales”, señaló.

Explicó que Estados Unidos transforma casi el 80% de su producción de maíz; Brasil, por su lado, el 60% de su producción maicera. “No es una cuestión ideológica, es cuestión de los países que quieren gobernar para generar más trabajo y producción”, señaló.

Llaryora sostuvo que la Argentina necesita una nueva ley de biocombustible y advirtió que “sin reglas claras, con la actual ley, es imposible. Obstruye el crecimiento que depende de un funcionario”. “¿Quién va a invertir si no tenés a largo plazo garantizado un corte?”, señaló.