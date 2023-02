Durante la mañana del martes 28 de febrero, en el sur de Santa Fe, productores rurales de distintos lugares del país se reunirán en asamblea para reclamar cambios urgentes en las políticas dirigidas al sector agropecuario que hoy padece las consecuencias de la peor sequía en más de sesenta años. El acto central del encuentro se realizará a las 10 en el cruce de la Autopista Rosario-Buenos Aires y la ruta 90, a la altura de la ciudad de Villa Constitución, a modo de protesta por la falta de respuestas del gobierno nacional frente a las inclemencias climáticas que han provocado daños graves e irreversibles en cultivos, pastos y rodeos.

​Los productores piden medidas inminentes para los damnificados por la sequía y las heladas, pero, además, reiterarán reclamos de fondo como la modificación de los derechos de exportación de los productos del agro, la eliminación de la brecha cambiaria, una reforma impositiva y la implementación de un seguro multirriesgo.

La convocatoria la hizo la Federación Agraria Argentina (FAA) pero luego se sumaron otras entidades como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Sociedad Rural Argentina (SRA) y agrupaciones de autoconvocados como la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA), Grupo Independencia y Campo+Ciudad.

«Lejos nos encontramos de ver una propuesta de apoyo al sector en su estado de emergencia y que nos den las herramientas para fortalecernos como motor de desarrollo. Por eso y porque estamos hartos de escuchar anuncios que no se ejecutan, promesas que no se cumplen, parches que no resuelven el problema, es que decidimos movilizarnos”, dijo la FAA.

«Como entidad hemos participado de cada uno de los espacios de diálogo y trabajo; hemos llevado todas las necesidades a la mesa de funcionarios, legisladores y decisores, así como también las propuestas y alternativas para resolverlas. En todos los casos escuchamos anuncios vacíos, sin soluciones concretas. Hoy contamos con la desaparición de 5000 productores por año, mientras que los que gobiernan solo deciden recaudar de cara al FMI o a las elecciones, negociar con unos pocos grupos concentrados y seguir ganando tiempo», indicaron desde la entidad.

Entre otros puntos, solicitarán la suspensión de embargos, la exención del pago del impuesto a las ganancias y sus anticipos, la suspensión del bloqueo de cuentas y de los apremios de los bancos, la modificación a la ley de emergencia, la creación de un seguro multirriesgo, una reforma impositiva integral y progresiva. Asimismo, pidan la reparación histórica para las economías regionales y un plan ganadero integral, la eliminación del diferencial cambiario, un plan de eliminación de retenciones y que se concreten las ayudas comprometidas en forma de Aportes No Reintegrables para los productores.

«La relación con el Gobierno es de diálogo, pero claramente no tenemos las respuestas que está necesitando el sector productivo. Es un diálogo estéril porque no conduce a ninguna concreción de herramientas ni siquiera en lo coyuntural», sostuvo el presidente de la FAA, Carlos Achetoni.

Por su parte Nicolás Pino, titular de la SRA expresó: «La situación se está poniendo cada vez más crítica y los gobiernos nacional, provinciales y municipales tienen que dar respuestas a cada reclamo y soluciones ciertas para resolver esta crisis. Nos hacen falta no solo medidas para la coyuntura sino también cambios de fondo como la eliminación de retenciones y los diferentes tipos de cambio».

Desde AAPA instaron a todo el sector a acompañar la convocatoria. «Hacemos nuestros y defendemos los siguientes reclamos: tipo de cambio unificado, eliminación de derechos de exportación, actualización de las bases imponibles de impuesto a las ganancias, derogación de impuesto a bienes personales, nueva ley laboral y reducción del gasto público, entre otros puntos a discutir», indicaron los productores de la entidad.

Según Achetoni, luego de la protesta “podría haber movilizaciones más fuertes, llegar al Congreso, Casa de Gobierno”, aunque descartó por el momento la opción de un paro.

Luego de tres años de sequía y en la peor campaña en décadas, los productores advierten que “las respuestas son lentas e insuficientes” y exigen “respuestas extraordinarias y urgentes”.

Hace unos días, el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar las medidas contra la gripe aviar había manifestado: “Quiero dejarle un mensaje a los productores y a nuestra cadena productiva muy importante. Nos toca enfrentar una de las peores sequías de los últimos 100 años, con además baja humedad de suelo ya acumulada en los últimos tres años. Nos toca además enfrentar una particularidad, como es el 7 de oro, producto de la sequía y que afecta a muchos animales, nos toca enfrentar una caída de peso en los animales de faena, nos toca enfrentar la posibilidad de blindarnos frente al caso de vaca loca que empezó a aparecer en Brasil, además enfrentar a la gripe aviar. Nos tocan condiciones extraordinarias en un momento particular en el que el mundo necesita de las proteínas argentinas y que tenemos enormes oportunidades de crecer abasteciendo al mercado interno”.​Sin embargo, en lo concreto, las respuestas anunciadas y las soluciones para los productores no llegan, y el descontento rebosó el vaso. La situación es crítica, ya no pueden esperar, por eso, la protesta rural vuelve a las rutas.