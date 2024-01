El campo se quejó frente a Caputo por las retenciones «porque venimos muy mal»

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, manifestó hoy que el Gobierno «está inflexible» con el tema retenciones «porque necesita recaudación», al referirse al encuentro de ayer -del cual participó- entre el ministro de Economía, Luis Caputo, con representantes de cámaras agrarias, industriales y de servicios para analizar el proyecto de Ley de «Bases» y el Decreto 70/2023.

«Nos describió la situación económica del país y la intención de llegar a déficit cero para no tener que emitir», comentó Achetoni en declaraciones a El Destape Radio, y sostuvo que «ese déficit cero no necesariamente sale de gastar lo que ingresa, sino que se gasta un poco más», aunque, a criterio del Gobierno, «necesitan imprimir mayor presión impositiva a través de los derechos de exportación (DEX) para poder equilibrarlos», refirió.

«En ese sentido nos quejamos porque venimos de una muy mala campaña, una muy mala cosecha, e imprimir este año más presión impositiva, más derechos de exportación a muchos sectores es atentar contra la posibilidad de, a través de la producción, generar mayor recaudación», subrayó el titular de FAA.

Pese a oponerse a las retenciones, Achetoni afirmó que «ellos están inflexibles con la posibilidad de quitarlas porque necesitan recaudación», tras lo cual advirtió: «Nosotros decimos que la recaudación la van a incrementar siempre y cuando den condiciones para producir más, si no, el efecto va a ser contrario».

En este sentido, repasó la situación de varias economías afectadas por el aumento de DEX: inicialmente, la propuesta era que «la soja quedaba en 33% y todos los demás iban al 15%», pero «con el inicio de las discusiones hubo productos que fueron quedando en cero, como la parte frutícola, la de lácteos; y hubo un retroceso importante en la olivicultura, en el vino, que de 8% que se pretendía quedaría en cero».

También mencionó el tema de la carne, maíz y trigo, que «quedaría en 15%, pasando la carne del 9% al 15% y el maíz y trigo del 12% al 15%», y el del girasol, «una economía regional, por lo general, distante de los puertos, que se iría del 7% al 15%».

«Ahí tenemos aspectos muy encontrados porque, por ejemplo, el maíz que se hace en Salta y Chaco tiene que pagar retenciones más altas con la carga que tienen de flete a puerto, y eso nos deja sin ningún tipo de rentabilidad y con una condición de menor rendimiento que lo que rinde en pampa húmeda, en cercanías al puerto», puntualizó el dirigente agroindustrial.

Consultado por una posible medida de fuerza por parte del sector ante la suba de DEX, Achetoni sostuvo que «es prematuro hablar» de ello, y remarcó: «A ningún gobierno les aceptamos las retenciones porque atentan contra la posibilidad de producir y además quedamos en desequilibrio con todos los países vecinos que no tienen retenciones».