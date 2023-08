El ministro de Economía, Sergio Massa, concluyó esta mañana su primer encuentro formal con Anna Bjerde, directora gerente de Operaciones de Crédito del Banco Mundial (BM), de quien se llevó la promesa de que esta tarde el directorio del organismo trataría dos préstamos para el caso argentino por US$ 650 millones.

Según testigos de la reunión consultados por Télam, el encuentro «fue muy productivo» y se acordó el financiamiento del organismo multilateral en dos proyectos: uno de promoción para las Pyme, y otro para política alimentaria, que totalizan US$ 650 millones.

Luego del encuentro, Massa se dirigió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reunirse con el titular del organismo, Ilan Goldfjan, entidad «de la que se espera también un aporte en el mismo sentido», indicaron las fuentes consultadas.

Por otra parte, esta tarde el ministro mantendrá un encuentro con el subsecretario para Asuntos Internacionales, Jay Shambaugh, y con el secretario asistente para Mercados Internacionales, Michael Kaplan, ambos funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El ministro y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) arribó esta mañana a la capital estadounidense en visita oficial, y para mañana tiene prevista una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Kristalina Georgieva, en el mismo día que se reunirá el directorio del FMI para activar el desembolso a la Argentina por US$ 7.500 millones.