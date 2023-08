Las cifras de patentamientos de maquinaria para el campo siguen 10% por debajo de las del año pasado

El efecto sequía parece notarse todavía en los informes de ventas de agromáquinas, que -transcurridos siete meses del año- siguen mostrando números negativos respecto de los primeros meses de 2022, cuando la crisis hídrica todavía no había hecho el desastre que generó después, con la cosecha fina primero y la gruesa después.

Efectivamente, según el informe difundido este jueves por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos de maquinaria agrícola ascendieron en julio a 620 unidades, con un incremento mensual de apenas 0,8% en relación con las 615 de junio, que ya eran un número pobre.

La División de Maquinaria Agrícola de la entidad precisó también que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras tuvieron el mes pasado una caída interanual de 20,4%, si se tiene en cuenta que habían sido 779 las unidades en julio de 2022.

El acumulado de los siete meses del año alcanzó las 4.002 unidades, 10,6% menos que las 4.475 del mismo período de 2022.

«Vienen un par de meses donde la estacionalidad y el contexto seguramente no jueguen a favor de una recuperación«, sostuvo Acara en un comunicado, en el que indicó que «la tendencia del año es (de) caída, pero no muy lejos de los promedios anuales», aunque señaló que «los dos próximos meses serán definitorios para ratificar la tendencia, profundizarla o en generar un cambio».

En cuanto a las cosechadoras de grano, se registraron 41 nuevas unidades, 6,8% menos que junio y 54,9% menos patentamientos en comparación con el mismo mes del año pasado. El acumulado del 2023 cae 29% respecto a los mismos siete meses del año 2022, números esperables post sequía. El liderazgo de mercado sigue sin variantes significativas, John Deere tiene 51% de las cosechadoras patentadas en el año, seguido por Case con 24% y New Holland con 16%.

Por el lado de los tractores, se registraron 520 unidades en el mes, 0,6% más que en junio pero comparado con julio 2022, representa 14,3% menos. El acumulado del año también muestra un descenso de 7,1% contra el del año pasado. En lo que respecta a la participación de mercado, John Deere se lleva 39% de la cuota de mercado, seguido por Pauny con 17%, y por New Holland con 15%.

Por último, en las pulverizadoras autopropulsadas, julio tuvo 59 nuevas registraciones, representando un incremento de 9,3% respecto al mes anterior pero un descenso de 27,2% contra julio 2022. El mercado sigue liderado por PLA con 31% de las ventas totales de pulverizadoras, seguida por Metalfor con 25% y Caimán con 14%, en una torta más repartida entre varias marcas donde Jacto y Stara crecen en participación y Case y New Holland logran regularidad de unidades.

En conclusión, el acumulado total de 7 meses es casi 11% menos unidades que el año pasado, con cosechadoras y pulverizadoras cayendo más fuerte que tractores, y, mirando hacia adelante vienen un par de meses donde la estacionalidad y el contexto «seguramente no jueguen a favor de una recuperación», afirmó Acara. «La tendencia del año es caída, pero no muy lejos de los promedios anuales, no obstante, los próximos dos meses serán definitorios para ratificar la tendencia, profundizarla o en generar un cambio en la misma», expresaron los autores del informe.