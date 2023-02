La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó hoy que la perspectiva de la economía mundial “ha mejorado” y se sitúa “en un mejor lugar” que lo proyectado meses atrás.

“Si bien hay significantes vientos en contra, es justo decir que la economía global está en un mejor lugar hoy de lo que muchos anticipaban hace pocos meses atrás”, dijo Yellen en una conferencia de prensa en el marco de la Cumbre de Ministros de Finanzas y autoridades de Bancos Centrales del G20 que se desarrolla en India.

La funcionaria estadounidense hizo referencia a los temores que se propagaron a fines del año pasado frente a la posibilidad de una fuerte desaceleración mundial e incluso la de una recesión.

Si bien reconoció que existen “desafíos”; afirmó que “la perspectiva ha mejorado” desde la última reunión del G20 en noviembre pasado.

“Si bien hay mucho trabajo por hacer, estamos empezando a observar una menor inflación general alrededor del mundo, y si bien las condiciones financieras continúan ajustadas en los mercados emergentes, estas empezaron a mostrar signos de mejora”, agregó, según consignó la página oficial del G20.

Tras lo cual, Yellen destacó la “resiliencia” de la economía de Estados Unidos con un “desempleo en mínimos de medio siglo”.

Sobre la inflación en su país, enfatizó la moderación que registró en los últimos meses de la mano del alivio en las presiones de las cadenas de suministro y de los desbalances globales.

“El progreso en la macroeconomía global es el resultado de nuestro trabajo colectivo y subraya la importancia de profundizar nuestros esfuerzos”, señaló Yellen, y confió en la importancia de foros como el G20 para la cooperación macroeconómica.

La titular de hacienda de la administración de Joe Biden consideró también que las sanciones a Rusia están funcionando, “reduciendo sus ingresos y estabilizando los mercados energéticos globales”.

En particular, hizo referencia al establecimiento por parte del G7 y la Unión Europea (UE) de techos en los precios de compra del petróleo y los productos refinados rusos.

“Los precios del petróleo ruso cayeron sustancialmente, incluso pese a que los valores globales del petróleo se mantuvieron estables en los últimos meses. El mes pasado, las ganancias del Kremlin por el petróleo eran casi 60% menores a los días posteriores de la invasión”, detalló Yellen.

Además de recordar que Estados Unidos aportó casi US$ 46.000 millones a la asistencia económica, militar y humanitaria de Ucrania, Yellen adelantó que en los próximos meses “se sumará el aporte de US$ 10.000 millones en asistencia económica adicional”, y consideró “crítico” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) avance en un programa de financiamiento “como ya señalaron que harán”.

Además del financiamiento a Ucrania, otro tópico que se tratará en el G20 es el problema del endeudamiento global, el cual, según el FMI, ya sitúa al borde del default a 55% de países de bajos ingresos.

“Necesitamos trabajar en conjunto para aliviar el sobreendeudamiento que frena a tantos países”, enfatizó, y consideró que los casos más urgentes a tratar son los de Zambia y Sri Lanka, retomando la discusión sobre el proceso del Marco Común del G20 para países como Ghana.

Yellen anticipó que se discutirá sobre la “coordinación internacional para la reestructuración de la deuda para países de ingresos medios”, y llamó a acreedores bilaterales como China a participar en estas discusiones.

Finalmente, la titular del Tesoro afirmó que se está trabajando con los demás accionistas como “transformar” el Banco Mundial (BM) y los bancos regionales de desarrollo con “reformas ambiciosas”, abordando problemáticas que vayan más allá de la pobreza e incluyan, por ejemplo, al cambio climático.

Tras la renuncia de David Malpass como titular del BM la semana pasada, Estados Unidos tendrá un rol clave para nominar a su sucesor.

La institución comunicó ayer que las nominaciones para el cargo podrán ser enviadas desde hoy y hasta el próximo 29 de marzo, y deberán ser realizadas por los directores ejecutivos de la entidad.

Tras lo cual, se confeccionará una selección de tres candidatos y se espera que el nuevo presidente será elegido para «principios de mayo».