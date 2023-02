El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció hoy en paritaria a los representantes docentes un incremento promedio en tres tramos de 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio, para alcanzar un 40% acumulado a julio, que ahora los gremios pondrán a consideración de sus bases para responder el próximo lunes.

Como parte de la propuesta, el Poder Ejecutivo incluyó una cláusula de revisión y monitoreo, y el compromiso del gobierno provincial de reabrir la negociación en agosto.

Del encuentro, que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo, en La Plata, participaron el ministro de Hacienda, Pablo López; la jefa de Gabinete la cartera laboral, Cecilia Cecchini; el Subsecretario de Administración de Educación, Diego Turkenich; y los representantes del Frente de Unidad, que integran Suteba, Uteba, FEB, Sadop, AMET y Udocba.

En declaraciones formuladas a Télam tras el encuentro, López explicó que “desde que asumimos, comenzamos a revertir el deterioro generado en los 4 años de la gestión anterior, tanto del poder adquisitivo, como de la calidad del salario y de las condiciones de trabajo”.

“En este 2023, y a través del diálogo permanente con las y los representantes de los gremios, seguiremos trabajando en el objetivo que nos marca el Gobernador Axel Kicillof de recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores provinciales. Este acuerdo que alcanzamos hoy es un paso más en esa dirección”, indicó.

En ese sentido, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, contó a esta agencia que «fue una propuesta que está acorde a nuestro pedido de no perder poder adquisitivo del salario contra la inflación, que hoy vamos a someter a consideración de las bases en asambleas».

«La oferta contempla una suba de un 40% a julio. Hay casos, como el maestro de grado de jornada simple, que llega al 43,5%», describió el dirigente sindical.

Así, graficó que, de aceptarse el ofrecimiento del gobierno de Kicillof, «en marzo, el salario del maestro de grado que recién se inicia será de 140 mil pesos y de 280 mil el de jornada completa o quien tenga dos cargos» y apuntó que «el docente que trabaje la quinta hora, percibirá 175 mil pesos en marzo».

«Eso se va a 165 mil pesos en julio para un docente de jornada simple y a 330 mil para los de jornada completa o que tengan dos cargos», continuó Baradel y remarcó que «a eso debemos sumar que la mayoría de los docentes ya no tributarán el Impuesto a las Ganancias porque se deducen varios ítems del salario que ya no se cuentan para ese gravamen».

«Entendemos que es una propuesta que será considerada positivamente, pero recién responderemos el lunes, tras la realización de las asambleas», cerró.

Es que la FEB y Udocba, los otros dos gremios mayoritarios dentro del Frente recién llevarán a cabo sus votaciones el lunes próximo.

El de hoy fue el segundo encuentro del año: el primero se llevó a cabo el 31 de enero pasado, y no hubo una oferta formal.

Aquel día, los sindicatos reclamaron un «aumento y actualización salarial por medio de cláusula de monitoreo y recuperación, de modo que el salario quede siempre por encima de la inflación», según expresaron en un comunicado.

En esa línea, plantearon que para el primer semestre se debe hacer el cálculo con base enero 2023, y el segundo semestre estará basado en el cálculo de junio.

«Aspiramos a lograr el fortalecimiento del básico y la recuperación real del poder adquisitivo, junto con el impacto en el salario de docentes jubilados y jubiladas», indicaron y plantearon la importancia de que se firmen «los acuerdos Paritarios de Licencias Parentales y el de Resguardo y Reparación, trabajados en las comisiones técnicas durante diciembre 22 y enero 23», y avanzar en «la construcción del Convenio Colectivo de Trabajo para Trabajadores/as de la Educación».

La paritaria 2022 del Gobierno bonaerense con los trabajadores docentes, judiciales y de la Ley 10.430 (estatales) cerró el 29 de diciembre pasado con una suba salarial adicional de 7 puntos, que garantizó un piso de aumento de 97% para todos los regímenes de la administración pública provincial.

Desde el Gobierno de Axel Kicillof confían en alcanzar un acuerdo con los sindicatos de maestros que permita que, como ocurrió en toda su gestión, las clases comiencen a término y sin paros en territorio bonaerense el próximo miércoles 1° de marzo.