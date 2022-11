Acordaron una mesa de trabajo conjunta. El informe de ventas confirmó que las de lotes, en especial las financiadas, son las únicas que muestran recuperación en el último trimestre, en un mercado inmobiliario con parálisis generalizada

Por Javier De Pascuale

Los desarrollistas urbanos de Córdoba avanzan en su proyecto de integrar de modo transversal a todos los actores que participan del sector inmobiliario y de la construcción para elaborar propuestas de políticas públicas, como un eventual consejo de desarrollo urbano de la ciudad de Córdoba, formado por los diferentes actores relacionados con la actividad.

En el marco del Desayuno Sectorial de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc), su presidente, Roque Lenti, ratificó que la cámara que dirige apuesta a la articulación publico-privada para lograr el crecimiento de la industria del desarrollismo, al destacar la importancia de los vínculos institucionales generados con los distintos estamentos municipales y provinciales, así como con las empresas prestadoras de servicios públicos.

“Nos propusimos seguir con los lineamientos que tenía Ceduc pero pensamos que podía tener un protagonismo mucho más abierto dentro de la sociedad. Con respecto a lo que es el planeamiento y el desarrollo urbano, lo que hace al ordenamiento territorial, la cámara juega un papel muy importante. Necesitamos realmente trabajar con cierta previsibilidad, con ciertas condiciones que nos favorezcan, entendiendo que nuestro sector es muy importante para la actividad económica de Córdoba”, indicó Lenti.

Por su parte, como muestra de la vinculación institucional de la Ceduc, estuvo presente el secretario de Ambiente de la Provincia, Juan Carlos Scotto, quien brindó información sobre los nuevos avances en materia de gestión administrativa que implementó el área que dirige: las actualizaciones de las normas, el portal de información ambiental y la transformación digital que viene llevando a cabo la Secretaría de Ambiente para agilizar trámites.

Este primer encuentro sentó las bases para crear una mesa de trabajo entre la Cuduc y la secretaría, que tendrá como objetivo generar acciones que contribuyan al sector desarrollista y a la ciudadanía.

La reunión convocada por la cámara contó además con la presencia del equipo técnico de Ambiente, de los socios de la Cuduc y, además, de miembros del Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI) y de la cámara inmobiliaria Cacic.

“Nos moviliza la convicción de que la interacción de las distintas visiones de sectores académicos, empresariales y profesionales de la actividad de la construcción y el desarrollismo, junto con la participación del sector público, resulte en una propuesta integral y transversal orientada al desarrollo de la ciudad de Córdoba”, había asegurado el titular de la Ceduc durante el acto de presentación de los ejes de acción de la nueva conducción de la entidad para el período 2022-2024.

Cómo vienen las ventas

En esa oportunidad, el economista Gastón Utrera, de la consultora Economic Trends, presentó las conclusiones del Monitor de Ventas de Inmuebles y del Sistema Estadístico Inmobiliario y Desarrollista, que incluye diagnóstico y proyección de la actividad inmobiliaria y desarrollista de la ciudad de Córdoba, que no termina de salir de las condiciones generales del país, de un mercado inmobiliario con relativa parálisis, derivada de la incertidumbre macroeconómica.



En el informe se observa que las Ventas No Financiadas de septiembre 2022 comparadas con las del mismo mes del año anterior registraron un incremento de 20% en las ventas de lotes, y caída en las ventas de departamentos y casas (-13,8%); lo mismo sucede con las cocheras, que registraron cero por ciento de movimiento.

Las ventas financiadas (departamentos y casas, cocheras y lotes) durante septiembre fueron 36,3% inferiores a las registradas en septiembre de 2021.

El informe refleja menores ventas financiadas de departamentos y casas (-33,6%), de cocheras (-80%) y de lotes (-41,2%).

Análisis de últimos 3 meses vs 3 meses previos

Las Ventas No Financiadas durante los últimos tres meses fueron 36% superiores a las registradas durante los tres meses previos, con mayores ventas no financiadas de departamentos y casas (+29,5%), de cocheras (+20,4%) y de lotes (+39,8%).

Las ventas Financiadas durante los últimos tres meses fueron 10,7% inferiores a las registradas durante los tres meses previos, con mayores ventas financiadas de departamentos y casas (+2,1%) y menores ventas financiadas de cocheras (-15,8%) y de lotes (-23,6%).