La alta tensión que llegó con el troceo obligatorio, hoy prorrogado, se alimentó con fuertes definiciones del titular del consorcio de exportadores ABC. Dijo que se evaden mil millones de dólares por año

Por Javier De Pascuale

La frágil «paz» sellada el pasado 1 de noviembre, día en que debía entrar en vigencia la resolución 2/21 del ex Ministerio de Agricultura que disponía el inicio del troceo obligatorio de las reses y consecuentemente el fin del uso de la media res, al disponer la prórroga de la medida hasta el próximo 15 de enero de 2023 no aplacó las tensiones que se instalaron en los últimos meses en la actividad cárnica y frigorífica.

Divididos entre grandes frigoríficos exportadores y pequeños establecimientos de provincia, con los primeros impulsando el troceo y los segundos resistiendo la medida, la industria cárnica argentina no para de dar sorpresas, derivadas del clima de tensión que se instaló en la actividad, que llevó a las asociaciones de industriales cárnicos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos a amenazar con un freno total a la faena, extremo que no se verificó por el solo hecho de la prórroga. Es decir que podría repetirse en enero próximo.

En las últimas horas, una entrevista de un portal especializado, ValorAgregado.com, al titular del Consorcio de Exportadores de Carnes de Argentina (ABC), Mario Ravettino, disparó las alarmas entre los industriales de provincia. Desde sus cómodas oficinas capitalinas, Ravettino elevó la voz en la entrevista y dijo que “el gran punto se basa en la terrible informalidad que hay en la cadena, que oscila los mil millones de dólares anuales y eso es muchísima plata”.

Después recalcó que al aplicar los nuevos sistemas de etiquetado y trazado de la mercadería por parte de los grandes frigoríficos exportadores, «la informalidad tiende a disminuirse porque los controles se hacen más efectivos». En su razonamiento, eso es lo que se resiste: “La informalidad es el problema por el cual mucha gente no quiere aceptar este nuevo sistema de distribución, se acaba la evasión en ganados y carnes”, afirmó.

Para Mario Ravettino, las plantas frigoríficas distribuidas por el país están “trabajando informalmente”: no pueden enfriar la carne porque «duplican la faena y la carne sale caliente», con lo cual, a la supuesta gran evasión en la actividad habría que sumar el incumplimiento de normas sanitarias básicas.

«El primer elefante y de poca eficiencia que traba estas cuestiones es el Estado, en su faceta de Gobierno nacional por un lado y gobiernos provinciales que durmieron en los laureles cuando se anunció esta medida en febrero. Y ya que estamos, los municipales dejan bastante que desear en la mayoría de los casos«, continuó disparando el dirigente exportador.

Según ABC, se aprobaron 140 créditos para las adaptaciones de las cadenas cárnicas, entiéndase frigoríficos, matarifes y demás. Ravettino admitió la demora en las entidades financieras pero a su vez aseguró que “hay que tener en cuenta que una parte de la industria frigorífica no es sujeto de crédito”.

“A algunos frigoríficos no les presta plata ni el almacenero de la esquina, la deuda que tiene supera el valor de las instalaciones”, afirmó. En cuanto al cuarteo, el dirigente de la carne dijo que no requiere una inversión fastuosa. “Dos sierras automáticas, dos palcos, una balanza y una etiquetadora”, cuyo costo aproximado es de dos millones de pesos. Si un camión de hacienda cuesta $4,5 millones, quien no tiene dos millones de pesos no puede estar en el negocio«, sostuvo, para cerrar con “que no me hablen de la inversión porque la inversión es insignificante”.

Ravettino finalmente anticipó que “de acá a un año tenemos que estar corte por corte”, e insistió con «blanquear» la actividad en toda la cadena: “Hay que blanquear en todos lados pero sobre todo en la etapa primaria, en la que hay achique y cambios de categorías”, concluyó.