Autoridades helvéticas y de los Estados Unidos presionaron para que la Unión de Bancos Suizos anunciara el rescate de acciones del Credit Suisse, poco antes de la apertura de los mercados asiáticos. Ahora esperan el aval de los mercados. ¿Llegará?

Fue un domingo movido entre los operadores del sistema financiero mundial. El Credit Suisse (CS), integrante del selecto club de los 30 mayores bancos que el mundo no se puede permitir que quiebren, estuvo a punto de hacerlo y la gestión misma del presidente suizo, Alain Berset, logró confirmar la fusión de la entidad con su hermana suiza del mismo club, la poderosísima Unión de Bancos Suizos (UBS), pocos minutos antes de la apertura de los mercados asiáticos, que estaban a punto de reflejar el punto en el que se encuentra la crisis financiera global, abierta tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB), ocurrida el pasado viernes 10.

Efectivamente, el anuncio se conoció pasadas las 20 en Berna, capital suiza: los accionistas de Credit Suisse recibirán 1 acción de UBS por cada 22,48 acciones de Credit Suisse, equivalente a 0,82 dólares por acción para una contraprestación total de unos 3.250 millones de dólares. La transacción da nacimiento a una entidad con unos 120.000 empleados y un volumen de activos de más de 1,6 billones de dólares, un gigante bancario que deberá estar mucho más supervisado y con requisitos regulatorios más exigentes (de capital, por ejemplo). Se supone que el anuncio será saludado este lunes por los mercados bursátiles del mundo, alejando los temores de un pánico generalizado. Es claro: no es lo mismo que quiebre un pequeño banco estadounidense a que lo haga una de las mayores entidades suizas.

La operación se concretó bajo el paraguas de las autoridades estadounidenses y suizas que han estado trabajando de manera conjunta porque ambas entidades tienen operaciones en los Estados Unidos y se consideran de importancia sistémica mundial, según el presidente del Consejo Federal (gobierno) suizo, Berset: «Esto que estamos haciendo es decisivo por la estabilidad del sistema financiero internacional«, dijo durante una conferencia de prensa realizada el domingo por la noche en Berna.

Estado Unidos reaccionó rápido. En un comunicado, la secretaria del Tesoro (ministra de Economía), Janet Yellen, y el presidente de la Junta de la Reserva Federal (Banco Central), Jerome Powell dijeron que “damos la bienvenida a los anuncios de las autoridades suizas, para apoyar la estabilidad financiera. Las posiciones de capital y liquidez del sistema bancario de los EEUU son sólidas y el sistema financiero es resistente. Hemos estado en estrecho contacto con nuestros homólogos internacionales para apoyar su implementación”.

El apoyo del Gobierno suizo no se quedó corto tampoco. Ambos bancos tienen acceso irrestricto a las instalaciones existentes del Banco Nacional Suizo (Banco Central), a través de las cuales pueden obtener liquidez del SNB de acuerdo con las directrices sobre instrumentos de política monetaria.

Se espera que la combinación de los dos negocios genere una tasa anual de reducción de costos de más de 8.000 millones de dólares para 2027. El Banco Nacional proporcionará una liquidez sustancial al nuevo banco fusionado, en un acuerdo que incluye unos 108.000 millones de dólares en asistencia de liquidez para UBS y Credit Suisse. Colm Kelleher será el presidente (ya era el presidente de UBS) y Ralph Hamers será el director ejecutivo del grupo de la entidad combinada.

La transacción no está sujeta a la aprobación de los accionistas. UBS obtuvo el acuerdo previo de FINMA, el Banco Nacional Suizo, el Departamento Federal de Finanzas de Suiza y otros reguladores principales para la aprobación oportuna de la transacción. La operación se negoció de manera ardua durante todo el fin de semana para evitar una brusca caída de las acciones y bonos del Credit Suisse, en la reapertura de los mercados el lunes.

Credit Suisse evitó un rescate durante la crisis financiera, en los últimos años ha sido golpeado por una serie de explosiones, escándalos, cambios de liderazgo y problemas legales.

Los clientes habían retirado más de 100.000 millones de dólares en activos en los últimos tres meses del año pasado, a medida que aumentaban las preocupaciones sobre su salud financiera, y las salidas continuaron incluso después de que recurrió a los accionistas en un aumento de capital de 3.500 millones de dólares.

Las autoridades suizas están listas para cambiar las leyes, para evitar el voto de los accionistas sobre la transacción, es decir, que los accionistas no tengan que dar su visto a la operación.

El Credit Suisse, una entidad fundada en 1.856, para financiar la construcción de la red ferroviaria helvética, llegó a convertirse en un gigante financiero a nivel mundial en un país caracterizado por ser un centro financiero global.

En tanto, UBS surgió de diversas fusiones de 370 entidades financieras pequeñas que a lo largo de sus 160 años de historia, terminaron de conformar el grupo, al término de la última de las adquisiciones entre la entonces Unión de Bancos de Suiza y la Corporación Banco de Suiza en 1998. Tanto uno como otro están considerados bancos de importancia sistémica a nivel mundial.

Ya se perdieron US$465.000 millones

Tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank y rescates millonarios a Credit Suisse y a First Republic, el temor se apoderó del sector financiero mundial con pérdidas que ya alcanzaron los US$465.000 millones en sus cotizaciones y un llamado de alerta a las autoridades, que deliberan entre darle un alivio al sector o continuar con su batalla contra la inflación.

Todo comenzó hace dos años. Con tasas cercanas a cero para impulsar a las economías tras el golpe que supuso la crisis causada por la pandemia de coronavirus, bancos como el estadounidense SVB invirtieron los depósitos de sus clientes en bonos a largo plazo del Tesoro.

Tanto SVB -el decimosexto banco más grande de EEUU- como Signature se especializaban en una cartera definida de clientes: las firmas tecnológicas.

Dicho sector de la economía tuvo un verdadero «boom» durante la pandemia, lo cual se tradujo que los depósitos en el SVB crecieran de US$61.000 millones a fines de 2019 a US$189.000 millones en fines de 2021.

Inflación, ajuste y después

Pero con una inflación que alcanzó récords inéditos en 40 años, los principales bancos centrales del mundo como la Reserva Federal (FED) iniciaron un fuerte ajuste monetario, de los más veloces en la historia, llevando la tasa de interés, en el caso de la FED, a un rango de entre 4,75% y 5% en un año.

Esto fue un golpe para bancos como SVB: sus clientes, que dependen del financiamiento al no tener rentabilidad en las primeras etapas de su actividad, tuvieron que recurrir a sus depósitos, y el banco, para poder respaldar esa hemorragia, se vio obligado a vender los bonos haciéndolo a a pérdida, pues habían perdido gran parte de su valor tras la suba de tasas.

Se cree que los bancos estadounidenses poseen casi US$620.000 millones en pérdidas potenciales por haber invertido en estos tipos de papeles, si tuvieran que vender, según la agencia de noticias Bloomberg.

Tras anunciar una pérdida de US$1.800 millones en el primer trimestre, SVB comenzó a sufrir una fuerte corrida que vació un cuarto de sus arcas en 48 horas; lo cual termino derivando el pasado viernes 10 en la intervención bajo control federal del banco en lo que fue la mayor caída desde la de Lehman Brothers en 2008.

Una corrida similar impactó posteriormente a los depósitos de Signature, el cual también terminó siendo intervenido.

Frente al temor de un corralito y la posibilidad de cortarse la cadenas de pago en las empresas, el Gobierno prometió que todos los clientes de los dos bancos iban a poder recuperar sus depósitos, incluso los superiores a los US$250.000, que por ley, no están asegurados, algo que -aseguró la secretaría del Tesoro, Janet Yellen- será excepcional.

El propio presidente de los EEUU, Joe Biden reiteró en diversas oportunidades esta semana que los depósitos estaban a salvo y prometió hacer «todo lo que sea necesario» para augurar al sistema bancario.

En un capitulo aparte y más allá del contexto macro, Biden pidió endurecer las penas por negligencia a los banqueros. Los directivos del SVB están siendo investigados, entre otros motivos, por vender US$3,6 millones en acciones antes de su colapso, mientras que la FED relevará si hubo fallos en la supervisión del banco.

Por otro lado, la FED puso a deposición fondos adicionales y facilitó los prestamos a los bancos para garantizar la liquidez de sus clientes

Mientras tanto, en Europa también se sintieron ecos: las acciones del suizo Credit Suisse cayeron esta semana a un mínimo histórico luego de que su principal accionista -el Banco Nacional saudita- rechazara inyectarle más capital.

La entidad suiza, golpeada desde hace años por la corrupción, actividades ilegales de sus clientes y la exposición de sus inversiones a fondos colapsados, reconoció esta semana «debilidades» en sus controles internos y una corrida de más de US$100.000 millones en los ultimos meses.

Ni dicho rescate ni el del también estadounidense First Republic evitaron otro día de pérdidas ayer en la bolsa.

El riesgo sistémico del Credit Suisse -se trata de uno de los 30 bancos sistémicamente relevantes en el mundo según el Consejo de Estabilidad Financiera internacional y tiene una hoja de balance que duplica a la que tenia Lehman Brothers cuando cayó- llevó a una inyección de US$54.000 millones por parte del banco central, mientras se le busca una salida.

La mirada también estará puesta en la reunión monetaria de la Reserva Federal (FED) del próximo martes y miércoles.