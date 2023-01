El dólar sube y las acciones caen por el intento de toma de los edificios gubernamentales en Brasilia. Temores por la posible incidencia económica en nuestro país

La crisis desatada el domingo en Brasilia por las acciones desestabilizadoras de grupos de ultraderecha abre un marco de incertidumbre política en Brasil pero con un fuerte correlato en la parte económica. Ciudadanos y empresarios esperan señales de autoridad de parte del gobierno a los fines de restablecer la confianza en el devenir del proceso político y económico.

Las acciones vandálicas y antidemocráticas de sectores radicalizados significaron un golpe más fuerte a unas bajas expectativas económicas respecto al novel gobierno de Lula da Silva. Las consecuencias de aquéllas se vieron en la reacción de los mercados, que acusaron recibo al abrir la jornada de ayer.

Pronósticos

La mayoría de los economistas coincide en que el intento de golpe en el Congreso tendría consecuencias negativas sobre la economía brasileña, algo que comprometerá el vínculo comercial con los países vecinos y puede dificultar la esperanza del Gobierno argentino de favorecerse con la llegada de Lula al poder.

“Si Brasil debilita su economía por los problemas políticos, para la Argentina es un problema. Cuando Brasil crece, la Argentina se beneficia mucho, ya que aumentan las exportaciones. Existen empresas muy vinculadas entre sí, y el turismo brasileño juega un rol importante para la economía nacional”, afirmó el especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo, quien sostuvo que si el conflicto se prolongare, se inaugurará en Brasil un proceso de violencia social y acentuación de la polarización política que afectará la gobernabilidad del país. Lula tendría que enfrentar muchos obstáculos, que debilitarían la economía.

Habría consecuencias sobre los anuncios de integración en la región. “Si Lula tiene que consumir capital político para organizar la gobernabilidad y estar al frente de un mandato con muchos problemas, va a tener que establecer prioridades que lo llevaran a posponer la agenda internacional”, sostuvo Elizondo.

Esa postura es compartida por el economista y director de la consultora Abeceb, Gustavo Perego, para quien “el resultado del episodio del domingo pone más presión sobre la expectativa macroeconómica en general que ya había desde antes de la asunción de Lula. Las variables económicas comenzaron a bajar, en términos de la bolsa, como también la presión sobre el real”.

Perego sostuvo que, ante esta coyuntura, Brasil mantendrá una tasa de interés alta para sostener el tipo de cambio dentro del rango de los 6-7 reales; lo que significa una estimación de crecimiento baja, cercana a 0,5% para el próximo año, que genera efectos en el corto plazo en el clima de negocios. Se profundizará así la tendencia bajista que ya atraviesan México, Argentina, China, Europa y el sudeste asiático.

Dólar y acciones

El dólar en Brasil reaccionó al alza, 1,4%, rompiendo la racha de apreciación de los tres días anteriores. El impacto en el tipo de cambio es una de las preocupaciones del equipo de economía brasileño, pero también de este lado de la frontera, donde la suba de las tasas de interés podría traducirse en una retracción de los planes de inversión de las empresas brasileñas en nuestro país.

En paralelo, las acciones del país vecino iniciaron la semana a la baja, con pérdidas de 1,8% para el índice accionario en dólares. Las debilidades fueron lideradas por el Banco do Brasil, que bajó 2,6%, al igual que la Companhia Siderúrgica Nacional y Bradesco, que bajaron 2,5% cada uno. Las acciones de Banco Itaú cayeron 1,9% y las de Gol, 1,86%. La petrolera estatal Petrobras también operó con bajas, de 0,8 por ciento.

Relación comercial bilateral entre Argentina y Brasil

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de noviembre pasado, Brasil fue el principal socio comercial de Argentina. Las exportaciones de productos y servicios alcanzaron US$1.144 millones, lo que implicó una variación porcentual negativa de 4,4% y una participación porcentual de 16,1% en la balanza comercial. En cuanto a las importaciones, Brasil se ubicó en segundo lugar detrás China, acumulando US$1.120 millones, lo que significó una variación porcentual de 0,8% y una participación porcentual de 19,5.

En los primeros 11 meses de 2022, las operaciones comerciales con Brasil llegaron a US$11.599 millones, lo que significó una variación porcentual de 8,5% y una participación porcentual de 14,1%. Mientras que las importaciones de Brasil alcanzaron US$14.931 millones, una variación porcentual de 32,8% y una participación de 19,5%, lo que dio un saldo negativo en la balanza comercial de US$3.332 millones.

Las cifras del comercio internacional revelan la tendencia de economía cerrada de la política proteccionista del gigante del sur. “Brasil tiene muchas instituciones que funcionan como una economía cerrada que dificulta el acceso a su mercado. Lo que le permite tener un superávit fiscal con todos los socios comerciales, mientras que todos los demás -salvo Paraguay- tiene déficit”, afirmó el economista y ex ministro de Trabajo y Producción durante la administración Macri, Dante Sica.

En consecuencia, esto impactará en las expectativas de mejora económica que había generado el retorno de Lula desde la mirada de la Casa Rosada. “Este intento de golpe de Estado y quiebre del orden institucional va a generar, en el corto plazo, un retraso e impacto negativo en la recuperación económica y que la tasa de crecimiento sea menor que la esperada afectará el comercio con la Argentina, con menores exportaciones e impactos en las pequeñas y medianas empresas”, explicó Sica.

Repudio de entidades empresariales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó el intento de quiebre democrático ocurrido el domingo en Brasilia. “Brasil es nuestro principal aliado comercial y regional. Las imágenes que se vieron ayer generan zozobra, confusión y angustia en toda la región. Desde CAME se llama a la responsabilidad de las dirigencias políticas de los países que integran el Mercosur y de Sudamérica para respetar el orden institucional del vecino país”, señaló CAME en un comunicado, ayer.

«Argentina y Brasil tienen un compromiso y un destino común que es inquebrantable. Nuestras sociedades y nuestras pymes se vinculan a diario. CAME se solidariza con el pueblo brasileño y aboga por un Mercosur más activo», destacó.

«Desde la entidad pyme se reafirma el compromiso con la democracia y se expresa el más enfático repudio a todas aquellas acciones que pretendan modificar el orden constitucional», concluyó el comunicado.

En tanto, el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) también rechazó “enérgicamente” el intento de partidarios del gobierno saliente de “desconocer el resultado de las últimas elecciones y atacar las instituciones de la República ocupando y perpetrando desmanes en el Palacio del Planalto, el Congreso y la Corte, sedes de los tres poderes establecidos por la Constitución de Brasil”.

“La vigencia de la democracia en nuestros países, tan trabajosamente lograda, requiere el cumplimiento de sus protocolos: la aceptación del resultado de las elecciones, el traspaso ordenado del poder de un presidente a otro y el respeto a las instituciones y a la división de poderes establecida por la Constitución”, aseguró el FCE a través de un comunicado emitido este lunes.

“Los intentos de subvertir el orden institucional mediante movilizaciones masivas que utilizan la violencia deben ser repudiados por todos los sectores de la sociedad”, concluyó.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) condenó “el asalto contra los edificios públicos y los hechos de violencia desatados durante las últimas horas en Brasil”, los que “significan un gravísimo ataque contra las instituciones democráticas que no solo afecta a Brasil sino también a todas las naciones de la región, incluyendo nuestro país”.

“Las violentas imágenes que este domingo recorrieron el mundo rememoran los capítulos más oscuros de la historia de este continente, por lo que desde la CAC respaldamos las instituciones y al gobierno electo de Brasil y llamamos a que se tomen prontas acciones para restaurar el orden social, fortalecer el respeto por la democracia y garantizar el Estado de derecho, bastiones fundamentales para el desarrollo de los países y la convivencia pacífica entre ellos”, dijo la entidad que lidera Mario Grinman.

“Los recientes acontecimientos de violencia se dan en un momento que encuentra a Brasil como principal socio comercial de la Argentina, con expectativas de crecimiento y habiendo cerrado 2022 con los mejores resultados de la última década en materia de intercambio bilateral”, concluyeron en CAC.

Repudio de centrales obreras

Por su parte, las centrales sindicales se manifestaron en repudio de las acciones impulsadas por sectores radicalizados de la derecha brasileña. La Confederación General de los Trabajadores (CGT), ambas centrales de trabajadores de la Argentina (CTA) y espacios gremiales brindaron respaldo y solidaridad al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La(CGT emitió un contundente comunicado en repudio al “intento de alterar el orden democrático en la hermana República de Brasil”. “El Estado de derecho debe ser respetado y sobre los responsables debe caer todo el peso de la ley”, señaló en Consejo Directivo Nacional, quien advirtió de que se mantendrá en “estado de alerta”.

Por su parte, la CTA de los Trabajadores que conduce el diputado Hugo Yasky apuntó a la “derecha fascista” por el intento de golpe. “La voluntad del pueblo que eligió democráticamente en las urnas no se puede quebrar. Los trabajadores y trabajadoras acompañamos al pueblo del Brasil y a su presidente, el compañero Lula”, sostuvo la central a través de un mensaje en la red social Twitter.

En tanto, la CTA Autónoma que lidera Hugo “Cachorro” Godoy expresó su solidaridad con el presidente Lula. “Este ataque del fascismo contra la democracia de Brasil debe ser repudiado a nivel internacional y que sobre los responsables recaiga todo el peso de la ley”, señaló la entidad en un comunicado que lleva las firmas de Godoy y el secreario de Relaciones Internacionales, Adolfo Aguirre.