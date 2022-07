La falta de acuerdo entre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, continúa dilatando la designación del futuro ministro de Economía de la Nación.

Hasta las 19:50 de hoy, Fernández, Fernández de Kirchner y Massa, aún no lograban ponerse de acuerdo sobre la conformación y el diseño que tendrá el nuevo Gabinete nacional. Y particularmente quién será el reemplazo de Martín Guzmán en el ministerio de economía. A más de 24 horas de la renuncia de Guzmán, no hay novedades sobre posibles cambios. Se espera una posible reestructuración del Gabinete Nacional, con fusión de ministerios para darle una nueva impronta a la gestión.

Massa terminó la reunión con el jefe de Estado y se subió al auto en el que salió de la residencia oficial.

El Gobierno evalúa un Feriado cambiario considerando que mañana no funcionarán los mercados de Estados Unidos por el Día de la Independencia en ese país.

Reuniones e incertidumbre

Concluidas las reuniones con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el Presidente Alberto Fernández se encontró con su círculo de confianza: Julio Vitobello, Gustavo Béliz, Gabriela Cerruti, Santiago Cafiero y Juan Ross.

Luego de la renuncia intempestiva del ministro de economía de la Nación, Martín Guzmán, el presidente Alberto Fernández enfrenta, este domingo, un día clave para definir el reemplazo del ahora ex ministro de Economía.

Ayer, el primer mandatario se reunió con un grupo de funcionarios en la quinta de Olivos, y los encuentros para definir el sucesor de Guzmán continuaban este domingo.

En las últimas horas, cobró fuerza la posibilidad de que asuma el mando de Economía una figura vinculada a Sergio Massa, como Martín Redrado o Marco Lavagna, ante la aparente negativa de Emmanuel Álvarez Agis. Además del cargo del nuevo ministro de economía, habría una reestructuración profunda del gabinete.

No obstante sea quien fuere el nuevo ministro de hacienda de la Nación, la economía argentina enfrenta los mismos problemas que la semana pasada, agravados por la explosiva renuncia del ministro de Economía.

Dólar, inflación, importaciones

El nuevo ministro de Economía tendrá que hacerse cargo de resolver varios frentes: dólar bajo presión, reservas al límite, inflación sin techo, stockeo de insumos, trabas a las importaciones, faltante de gasoil, bonos a precio de default, déficit fiscal en ascenso, salarios por detrás de los precios, dudas sobre el financiamiento del FMI y un gobierno cada vez más débil.

El Gobierno no tiene suficientes reservas para equilibrar el mercado cambiario. Después de endurecer las restricciones al pago de importaciones y acumular US$ 1.500 millones en compras en el mercado de cambios, el Banco Central vendió el viernes US$ 190 millones por pagos de importación de energía. En ese contexto, los dólares financieros se mantienen arriba de $ 247 y $ 251, mientras que el blue cerró el viernes al alza, en $239.