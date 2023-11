Combustibles: petroleras subieron 10% y, para Massa, se normalizó el abastecimiento

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que “la situación crítica” con el abastecimiento de los combustibles “se ha normalizado” y su área negociará un nuevo sendero de precios con las empresas petroleras, que incrementaron desde la medianoche los valores en el surtidor entre 7,5% y 9,75%.

“Entiendo que, con esta garantía de abastecimiento que han planteado las petroleras, la situación crítica se ha superado, pero vamos a estar atentos porque no vamos a permitir que, sobre la base de incrementar un poquito más su ganancia exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos”, manifestó Massa en un mensaje grabado en el Palacio de Hacienda.

El titular del área económica había advertido el fin de semana a las empresas que cerraría las exportaciones de no normalizarse el abastecimiento.

El ministro anunció que el Gobierno congeló nuevamente el impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una escalada en los precios, pero reclamó a las petroleras que no perjudiquen el mercado interno a costa de obtener una mayor ganancia en exportaciones, aprovechando la mayor retribución que brinda el precio internacional del crudo contra los precios en el país.

“El congelamiento del impuesto a los Combustibles Líquidos es un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir que resignamos recursos del Estado y dejamos de cobrar impuestos a efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, explicó Massa.

En ese sentido, aseguró: “Cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos del Estado Nacional para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo de los argentinos, lo vamos a hacer”.

El decreto 567/2023, publicado en el Boletín Oficial, prorroga nuevamente el incremento del impuesto hasta el 1 de febrero próximo, para evitar su traslado a los precios.

A partir de una modificación en 2018, el impuesto a los Combustibles prevé actualizaciones en su suma fija en enero, abril, julio y octubre de cada año sobre la base de las variaciones de la inflación.

Ésta es la novena postergación de la aplicación de los aumentos del impuesto de 2021 a la fecha, quedando pendientes de aplicación los incrementos pautados para el tercer y cuarto trimestre de 2021, todos los trimestres de 2022, y el primer, segundo y tercer trimestre de este año.

Más allá de la suspensión del aumento del impuesto, Massa convocó para ayer a los directivos de las principales compañías para discutir la política de precios que regirá a partir de este mes.

El último acuerdo, firmado en la semana posterior a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), estipuló, tras la devaluación acontecida en ese momento, un aumento de 12,5% y un posterior congelamiento que expiró ayer, 31 de octubre.

Por entonces, la negociación incluyó una reducción del precio interno del barril de petróleo a US$56, el congelamiento del tipo de cambio, la reducción de impuesto para las exportaciones, mayor disponibilidad de acceso a divisas y, temporariamente, un tipo de cambio diferencial para la liquidación.

Tras el fin del acuerdo, las empresas incrementaron desde ayer los valores en el surtidor.

YPF aumentó desde la medianoche 9,75% promedio los precios.

En tanto, Axion subió 7,5% y Shell lo hizo en 7,6%, según indicaron fuentes de las compañías a Télam.

En el Palacio de Hacienda aseguraron ayer que el nuevo acuerdo de precios apunta a estar “alineado con el programa de Precios Justos”, es decir, estipulando incrementos en el orden del 5% mensual.

Massa anticipó que uno de los temas a discutir en las reuniones serán los “márgenes” de las empresas, de tal forma que se logre compatibilizar los niveles de inversión, los precios en el mercado interno y las exportaciones.