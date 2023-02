Casi 28% de los agentes tiene salarios de hasta $150.000, por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo a diciembre, último dato disponible. Son 40.081 empleados, la mayoría docentes, aunque muchos con pocas horas cátedra. El límite fue mencionado por los sindicatos como piso para comenzar a debatir nuevos aumentos. El dato: tras el conflicto, más de la mitad del personal de Salud gana más de $300 mil

Por Alfredo Flury



De los 147.194 empleados públicos de la Provincia de Córdoba, 27,9 por ciento tiene remuneraciones imponibles inferiores a 150 mil pesos, esto es, por debajo de los 152.525 pesos en que estaba valuada en diciembre la Canasta Básica Total (CBT), que mide el Indec, para que una familia tipo de cuatro integrantes no cayera bajo la línea de pobreza.

El dato recabado por Comercio y Justicia a partir de la web de datos abiertos de la Caja de Jubilaciones, echa luz con números concretos sobre un planteo que en las últimas horas hicieron público los gremios estatales de Córdoba: la discusión paritaria 2023 que comenzaría la semana próxima, deberá partir de la base de que ningún trabajador gane por debajo de la CBT que los sindicatos estimaron en 165.000 pesos.

En rigor, el número estimado tiene que ver con el que informará Indec el jueves de la semana próxima, esto es, la canasta de enero, luego que el martes difunda los datos de inflación del primer mes del año.

Con todo, los porcentajes y cifras informadas por este medio no variarán sustancialmente. Es que la inflación de enero se ubicará entre cinco y seis por ciento y los estatales cobraron en enero el último aumento escalonado de cinco por ciento de la paritaria de 2022.

¿Dónde están los pobres?

Los gremios que representan a los trabajadores del Estado provincial se declararon en estado de alerta y decidieron “reclamar en forma conjunta que se establezca el valor de la Canasta Familiar como Salario Inicial en todos los regímenes salariales vigentes en la Administración Pública Provincial”.

La pretensión no parece descabellada. En rigor, si bien los gremios saben que la paritaria 2022 que logró aumentos superiores al 100 por ciento, le ganó por entre cinco y 10 puntos a la inflación del año pasado, vienen de tres años consecutivos de pérdida del poder adquisitivo del salario. Además, a fines del año pasado y cuando ya habían cerrado sus acuerdos, se dieron con que la administración de Juan Schiaretti les otorgó al sector Salud incrementos muy por encima del resto, luego de un largo conflicto. Los números al respecto son elocuentes.

En ese contexto, este medio indagó sobre los diferentes rangos de ingresos totales y por escalafón para saber cuántos empleados tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza que marca Indec y, en paralelo, cuales son los trabajadores más afectados.

Dos salvedades de arranque: por un lado la CBT de referencia es para una familia tipo de dos adultos mayores y dos menores por lo que si otro miembro del grupo familiar tiene otro ingreso, esa familia no sería pobre.

El otro punto es que se trata de remuneración imponible, esto es sujeta a aportes jubilatorios, por lo que no incluye los no remunerativos que muchos empleados cobran y que engrosan su salario. Ese elemento podría llevar a que algunos perforen el límite de la Canasta.

Hecha la aclaración, un total de 40.081 empleados sobre los 147.194 que aportan a la Caja de Jubilaciones, cobraron con los haberes de diciembre menos de 150.000 pesos.

Se trata de 27,9 por ciento del total.

De los 12 renglones en que fue dividido el análisis por rango de ingresos, desde cero a 50 mil pesos el primero y luego por escalones de 25.000 pesos hasta el último que incluye a los que cobran más de 300.000 pesos, el más numeroso es el de aquellos que cobran más de 300.000 pesos. Allí se ubican 26.208 agentes, esto es el 17,8 por ciento del total.

En tanto, en el rango entre 175.000 y 200.000 pesos hay 22.759 empleados, el 15,46 por ciento del total.

Respecto a quienes están bajo la línea de pobreza, 15.453 perciben entre 125.000 y 150.000 pesos y 10.183 empleados, cobraban en diciembre entre 100.000 y 125.000 pesos. El resto, esto es más de 14 mil agentes, percibía menos de 100.000 pesos mensuales.

Por sector

En la división por escalafón, es en el docente donde se percibe la mayor incidencia de ingresos por debajo de la CBT.

En total, de los 81.063 educadores que aportan a la Caja, 33.729 cobran por debajo de los 150.000 pesos. Se trata del 43,6 por ciento del total. De esos, 12.469 perciben entre 125.000 y 150.000 pesos y 7.182 cobran entre 100.000 y 125.000 pesos.

En tanto, 3.292 perciben entre 75.000 y 100.000 pesos, 4.141 tienen ingresos de entre 50.000 y 75.000 pesos y 6.645 cobran hasta 50.000 pesos.

Por la particularidad de ese escalafón, donde hay docentes que completan pocas horas cátedra, el análisis de catalogar a los salarios como de pobreza resulta al menos complejo e incompleto.

De hecho, un maestro de grado inicial sin antiguedad tiene un haber de bolsillo de 114.269 pesos. En tanto, un cargo similar jornada completa suma 155.758 pesos.

Mientras tanto, en el Escalafón General Tramo Ejecutivo donde hay 13.145 agentes, un total de 5.167 percibían haberes por debajo de los 150.000 pesos en diciembre. De esos, 2.616 cobraban entre 125.000 y 150.000 pesos y 2.308 entre 100.000 y 125.000 pesos.

El resto de los escalafones aportan números menores a los salarios por debajo de la pobreza.

Por ejemplo, Seguridad -que reúne a 25.416 agentes- tiene 298 con salarios menores a 150.000 pesos. Sin embargo, ese escalafón cobra un no remunerativo específico que no es imponible a los efectos previsionales y por lo tanto no figura en el sueldo mencionado. Así, seguramente ningún policía y penitenciario se ubicaría bajo la línea de pobreza.

En tanto, dentro del Escalafón Legislativo, de los 1.560 agentes, 597 figuran con haberes menores a los 150.000 pesos.

Magistrados

Por lo demás, el caso más emblemático pero a la inversa es el del Poder Judicial personal superior. Los 2.770 empleados cobran todos por encima de los 300 mil pesos.

En tanto, en el caso del Poder Judicial tramo Administrativo, de los 5.888 empleados, apenas nueve cobran menos de 150.000 pesos.

El salto en Salud

Párrafo aparte para el sector Salud. Luego de un dilatado conflicto en los hospitales públicos y demás dependencias vinculadas y desconociendo la representatividad del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), los trabajadores del sector lograron conformar un agrupamiento ad hoc, negociaron importantes aumentos para luego levantar las medidas de fuerza.

Así, en octubre, por ejemplo, de los 12.569 trabajadores de ese escalafón -leyes 7233 y 7625-, 5.290 cobraban haberes por debajo de los 150.000 pesos. Es cierto que entonces la canasta se ubicaba por debajo de ese valor.

Sin embargo, en diciembre, último dato disponible, apenas 31 percibían sueldos de hasta 150.000 pesos. De hecho, 6.444 trabajadores cobraron más de 300 mil pesos cuando dos meses antes, sólo 633 personas percibían más de esa última cifra.

El incremento salarial fue contundente y fue justamente esa mejora sustancial luego de una lucha de varios días, lo que motivó ahora que el resto de los gremios vayan a la carga por un incremento de base más allá del aumento porcentual paritario que negociarán seguramente para el primer semestre con cláusula de revisión según la evolución de la inflación.