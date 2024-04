Caja: la jubilación promedio subió apenas 184,3% en marzo y confirmó la caída real

Alcanzó $658.506 en el tercer mes del año, 10,5% mayor al mes anterior y unos 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual. La pérdida del poder de compra de las prestaciones se vio profundizada por la ampliación del diferimiento. Apenas 281 pasivos pagan Ganancias. El titular de la Anses evitó precisar cuándo retomarán los envíos a las cajas provinciales

Por Alfredo Flury



La jubilación promedio que pagó la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba alcanzó en marzo pasado 658.506 pesos, 184,3% por encima de la vigente en igual mes del año pasado. De esta forma, la prestación promedio evolucionó al menos 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación del período.

En tanto, el monto fue 10,5% superior al registrado en el mes inmediato anterior.

Los datos, recopilados por Comercio y Justicia a partir del Informe de la Seguridad Social del tercer mes del año, ratificaron así la tendencia que ya se venía observando en los últimos meses, esto es, una caída real de los haberes que cobran los beneficiarios del organismo previsional de Córdoba.

La merma está relacionada con paritarias de los trabajadores activos que se ubicaron por debajo de la inflación pero también con la profundización del denominado diferimiento previsional que hoy alcanza prácticamente a la totalidad de los más de 110 mil beneficiarios de la Caja.

Concretamente, el piso fijado a partir del cual un jubilado queda exento del diferimiento se ubica en 235 mil pesos, valor que se sitúa casi en línea con la prestación mínima que paga la Caja, incluyendo el denominado complemento previsional.

Esa decisión, muy resistida por los gremios estatales, pero finalmente aplicada y que implica que los pasivos alcanzados cobren los aumentos de los activos 30 o 60 días después de la fecha fijada por la paritaria, reporta un “ahorro” para la Caja que resulta clave frente a la falta de envíos de fondos de la Anses para cubrir el déficit previsional de Córdoba.

El otro punto clave aunque con menor incidencia, es el aumento de los aportes previsionales de los activos respecto a los porcentajes vigentes en diciembre.

Con ambas medidas, la administración de Martín Llaryora logró morigerar el aporte que debe hacer el Tesoro provincial para cubrir ese faltante que ya supera los 10 mil millones de pesos mensuales.

Tal como informó días atrás este medio, mediante ambas medidas, la asistencia del Tesoro a la Caja se redujo por debajo de 50% del monto total del rojo.

Por lo demás, según el Informe de la Seguridad Social, apenas 281 pasivos sufrieron retenciones por el impuesto a las Ganancias frente a los 4.656 de marzo de 2023.

Los cambios en el tributo aplicados durante los últimos días de Sergio Massa como ministro de Economía, en la gestión de Alberto Fernández, dejó exentos del pago de Ganancias a la gran mayoría de los asalariados, medida que también se trasladó a los jubilados.

En ese marco, la retención promedio que sufrieron los 281 pasivos alcanzados por el tributo, aportaron en promedio 200.370 pesos. El año pasado, la retención había sido de 52.092 pesos.

Envíos de Anses, sin fecha

En otro orden, el director de la Anses, Mariano de Los Heros, concurrió ayer a Diputados a defender la indexación de las jubilaciones que definió por decreto el Gobierno de Javier Milei.

En ese marco, ante una pregunta de la diputada cordobesa Alejandra Torres, esposa del ex titular de la Anses, Osvaldo Giordano, respecto a la falta de envíos del organismo para cubrir el déficit de las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación,

tal como indica una ley sancionada en 2016, el funcionario explicó que esa norma obliga a cubrir un déficit que las cajas locales tendrían si replicaran el sistema de la Anses.

Son necesarias auditorías y el titular de Anses aseguró que no siempre se hicieron correctamente.

“Hubo un caso de una provincia que decía tener déficit y tenía superávit. Me reservo el nombre”, contó De los Heros. Dijo que ese distrito había recibido adelantos por un pasivo que no tenía.

Torres pidió usar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para asistir a las provincias y el director del organismo acusó a la administración del Frente de Todos de gastar esos recursos en préstamos a tasas diferenciales. “Se puede calcular el perjuicio que esto lleva con los aportes que hicimos”, aseguró De los Heros.

El funcionario no anticipó cuándo se retomarán los giros a las cajas provinciales, lo que desató un conflicto con los gobernadores en la previa de la cumbre de ayer en la Casa Rosada.

Movilidad

En paralelo, Torres indagó sobre por qué el Gobierno no indexa las jubilaciones con la inflación desde enero, pregunta que no tuvo respuesta. Tampoco la logró María Eugenia Vidal (PRO), quien defendió el proyecto para contemplar una variable salarial. “Hay jurisprudencia en la Corte”.

Vidal también anticipó que su bloque, el PRO, seguirá pidiendo la eliminación de jubilaciones de privilegio. La más reciente se aplicó en las últimas horas y favoreció al ex presidente Alberto Fernández, con un haber de siete millones de pesos.

“Yo no estoy de acuerdo pero mi función es cumplir las leyes, no hacerlas”, se desentendió De los Heros. El DNU de Milei ignora este tema, que había sido incorporado en el debate en particular de la ley ómnibus.

Recién por la mañana, Nicolás Posse, le confirmó a la presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, que De los Heros expondría en la reunión.

El jefe de Gabinete también habilitó a hablar en nombre del Gobierno a Alejandro Chiti, un ex funcionario de la Anses durante el gobierno de Mauricio Macri, quien había sido propuesto como expositor por el PRO.

Ante una consulta de Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, Chiti reconoció que no tiene designación. El jefe de esa bancada, Germán Martínez, consideró una irregularidad que haya hablado por el Gobierno en el Congreso y lo obligó a callarse.

Chiti había sido encargado de explicar la fórmula previsional de Milei, que contempla indexar por inflación a partir de julio, con aportes parciales hasta junio. La mayor diferencia con la oposición es que compensa la inflación de enero con un aumento de 12,5%, aun cuando los precios minoristas subieron 20,6% en el primer mes del año.

“La movilidad es para mantener las jubilaciones, no para recomponerlas”, repitió Chiti una y otra vez.

De los Heros destacó que con el nuevo sistema las jubilaciones subirán 64% durante en el próximo trimestre, contra el 34% que hubieran subido con la indexación vigente.

Consideró que el problema de movilidad es que 87% de las jubilaciones son mínimas, debido a la moratoria que hubo para incorporar al sistema a quienes no hayan cumplido con aportes. “Este proceso de achatamiento de la pirámide no es producto de la movilidad sino de ciertas políticas que se adoptaron desde 2005”, señaló.

El director del organismo previsional aclaró que el Gobierno no puede trasladar a los beneficiarios de las moratorias al sistema de seguridad social, porque tienen derechos adquiridos.

La reunión empezó con un pedido de Martínez, el jefe del bloque de UP, para dictaminar un proyecto con una nueva movilidad el próximo martes. Es un pedido de la mayoría de las bancadas, disconformes con la movilidad de Milei.

Todas las fuerzas proponen indexar por inflación, como propone el Gobierno, pero reclaman otros beneficios. La Coalición Cívica tiene un proyecto para compensar la totalidad de la inflación de enero y hay otros similares de la UCR.