Economía lanzó un nuevo programa con una inversión prevista de casi $15 mil millones

El Ministerio de Economía formalizó la creación de un nuevo programa para asistir a los productores de bovinos afectados por la sequía y la falta de disponibilidad de pasturas, que contempla un subsidio de 40% del alimento necesario para la terminación de los animales en feedlots, para lo cual destinará $14.976 millones.

Se trata del Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino – Sector Bovinos, dispuesto mediante la resolución 321/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, que tiene como objetivo asistir a los productores que ingresen animales en la modalidad de engorde a corral o feedlot por un plazo mínimo de 120 días y que, luego, en un plazo no mayor de 30 días, los remitan a faena para el mercado interno.

Para financiar el programa se destinarán $14.976 millones, provenientes del Fondo Incremento Exportador conformado por los ingresos provenientes de las dos ediciones del denominado “dólar soja”.

El subsidio será de $5.200 mensuales por cuatro meses, por cabeza, con un límite máximo de 100 animales, y de $ 2,08 millones por productor, con el cual se busca “asegurar la oferta de carne vacuna para consumo nacional y contribuir a la mitigación del impacto del incremento de los costos de alimentación de su sector productivo”.

Dicho monto, según aseguró el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar la medida en febrero pasado, cubrirá 40% del alimento necesario para la terminación de los animales en corral, lo que permitirá a los productores tener una mejor alternativa de terminación y engorde y no malvender los animales por falta de alimento, al mismo tiempo que podrán recuperar el estado corporal de las vacas madres al disponer de mayor cantidad de pasturas en los campos para su consumo.

El programa -señalan los considerados- surge de la necesidad de brindar una respuesta ante la “situación de sequía agravada en los últimos tres años”, que produjo “un incremento en los costos de producción del sector bovino, especialmente en la modalidad del engorde a corral y en particular por el fuerte aumento del precio del maíz y la soja entre los meses de enero y noviembre de 2022”.

La medida busca estimular la producción y asegurar el abastecimiento interno mediante el estímulo del uso de los feedlots, al ser esto una alternativa frente a la reducción de forraje natural e implantado por la sequía.

Para ingresar al programa, los productores deberán estar inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el que deberán tener registradas existencias de bovinas al pasado 31 de diciembre y declarada la actividad Cría de Ganado Bovino en cualquiera de sus modalidades ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Oportunamente, luego de finalizado el engorde en feedlots, los productores deberán informar el número de los documentos de tránsito específicos DTA o DT-e para acreditar el cumplimiento del envío a feedlots y faena.

Para inscribirse, los productores deberán ingresar al servicio de autogestión de la Secretaría de Agricultura en el sitio web de la AFIP con clave fiscal y Clave Bancaria Uniforme (CBU), donde se realizará el pago, el cual será efectivizado en un único depósito.

La convocatoria estará abierta por 120 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de instructivo de carga de información para los interesados, y tendrá un cupo total de 720.000 cabezas, que se fraccionaran en cuatro cupos parciales de 180.000 cabezas por cada 30 días.

Esto último no incidirá en el máximo de 100 cabezas que tendrán a disposición los productores pues si se realiza una solicitud superior a la del cupo parcial correspondiente, el excedente se descontará del cupo parcial siguiente; o, si se trata del último cupo, se ampliará el máximo de éste.