La criptomoneda subió 15% en el período. Comienzo de año prometedor

El Bitcoin (BTC) subió casi un 15% en lo que va de la semana hasta los US$ 19.400 y se encamina a cerrar su mejor desempeño semanal desde octubre de 2021, un comienzo de año prometedor para la principal criptomoneda del mundo que desde noviembre de 2021 perdió 78% de su valor en dólares.

Ese movimiento al alza de precio se da en un contexto en el que la industria cripto aún está lidiando con las consecuencias del desplome del imperio FTX y otros colapsos.

Según la opinión de especialistas, el mercado se enfrenta a un agotamiento de los vendedores, después de 14 meses de una presión bajista que casi no se detuvo y que llevó a BTC de cotizar US$ 69.000 en noviembre de 2021 a menos de US$ 15.500 exactamente un año después.

Es que el flujo de malas noticias no se detuvo en el mundo de las criptomonedas, luego de que Comisión de Bolsa y Valores de Estados Undos (SEC) demandara a las empresas Genesis Global Capital y Gemini Trust Co. por haber recaudado ilegalmente miles de millones de dólares de cientos de miles de inversionistas a través de un producto de alto rendimiento, que permitía a los clientes prestar activos a cambio de pagos de intereses.

Mientras tanto, las empresas de criptomonedas todavía se están ajustando el cinturón, y algunas de las empresas más grandes pierden colectivamente miles de empleos en las primeras semanas del año, según un análisis de Bloomberg.

Bitcoin está ahora en los niveles más altos desde que el colapso del intercambio de cifrado FTX sacudió el mercado hace más de dos meses, lo que inspira esperanzas de que este mercado bajista pueda estar perdiendo su ferocidad.

«Lo que hemos experimentado en los últimos días en el mercado de Bitcoin y las criptomonedas es la señal más fuerte de que hemos estado cerca de tocar fondo para este ciclo. Y es posible que ya lo hayamos alcanzado», dijo Les Borsai, director de estrategia en el gestor de activos criptográficos Wave Financial.

«Podríamos caer más, debo ser cauteloso, pero el entorno macro está mostrando signos de relajación y está dando paso a una posible reversión del mercado», añadió.

Más allá de Bitcoin, Ether, la segunda criptomoneda más grande, subía hoy a más de US$ 1.400, los niveles más altos en más de dos meses.

Los tokens más pequeños o altcoins fueron más fuertes, como Cardano y Polygon, ganaban más un 3%