El ministro de Salud del nuevo Gobierno de Alemania dijo hoy que espera una «gran ola» de casos de coronavirus de la variante Ómicron hacia fin de año, justo cuando el país empezaba a superar su brote récord por la variante Delta.

«Todavía no tenemos una gran ola que se expande rápidamente, pero eso cambiará a finales de año y en la primera semana de enero», advirtió el ministro Karl Lauterbach al responder preguntas de oyentes en la radio pública alemana WDR 2.

La variante Ómicron ya es la dominante en Estados Unidos y, dentro del Reino Unido, en Inglaterra y Escocia, donde desplazó a la variante Delta apenas un mes después del anuncio de su descubrimiento en Sudáfrica.

El doctor Lauterbach agregó que suponía que las vacunas de refuerzo que se están aplicando en toda Alemania no serán suficientes para frenar las infecciones por la muy contagiosa Ómicron.

«Personalmente, estimo que será necesaria una cuarta vacunación», comentó, aunque aclaró que esto aún no ha sido demostrado desde el punto de vista científico.

«Lo que sabemos con seguridad es que necesitamos una vacuna de refuerzo», sostuvo, y afirmó que los refuerzos previenen «entre el 70 y el 80 por ciento de los casos sintomáticos de la enfermedad», informó la agencia de noticias alemana DPA.

El Gobierno ha urgido a la gente a limitar sus contactos durante las fiestas y a darse una tercera dosis de la vacuna anticovid.

El 70,7% de la población alemana habilitada ya tiene la pauta completa, por debajo de la meta de 75% que se fijó el Gobierno. Un 35% ya ha recibido una tercera dosis.

El nuevo Gobierno alemán del canciller Olaf Scholz, asumido este mes, planea enviar un proyecto de ley al Parlamento el mes que viene para hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus, como en la vecina Austria, donde lo será desde el 1 de febrero.

La vacunación ya es obligatoria en Alemania para el personal de sectores sensibles como hospitales, geriátricos y Policía.

El director de la autoridad sanitaria infecciosa alemana, el Instituto de virología Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, dijo ayer que esperaba que Ómicron pasara a ser la variante dominante en Alemania en tres semanas como mucho.

Una ola de infecciones causada por la variante Delta, aún prevalente, está retrocediendo lentamente en Alemania desde hace tres semanas, pero los funcionarios dicen que el nivel de casos sigue siendo demasiado alto.

El RKI informó hoy 44.927 nuevas infecciones de coronavirus en las últimas 24 horas, cuando hace exactamente una semana habían sido más de 56.600. Alemania llegó a tener más de 75.000 casos en un día este mes.

El organismo dijo que en la última jornada hubo 425 muertes por Covid-19, cuando hace una semana había notificado 522.

El Gobierno federal acordó esta semana con las autoridades de los 16 estados introducir nuevas restricciones antes del 28 de diciembre, para limitar las reuniones privadas a 10 personas, cerrar clubes nocturnos y eliminar el público en los eventos de gran magnitud.

La reintroducción de restricciones sobre una población agotada después de casi dos años de pandemia ha causado malestar en algunos sectores.

Anoche, unas 5.000 personas protestaron en el centro de la ciudad de Múnich contra las restricciones y los planes de hacer obligatoria la vacuna anticovid, dijo la policía.

Algunos manifestantes atacaron a policías, y 11 de ellos fueron detenidos, agregó la fuerza en un comunicado.