Uso eficiente de la energía: se toman medidas para ahorrar pero el avance es lento

Un informe privado destaca que 74% de los argentinos está más atento al consumo de energía eléctrica. Sin embargo, especialistas destacan que el “verdadero ahorro” se logra en construcciones con aislación térmica eficiente

Setenta y cuatro por ciento de los argentinos aseguró estar “más atento al consumo de energía eléctrica” y nueve de cada diez afirmó haber adoptado alguna medida para ahorrar en su consumo, según el último estudio realizado por Oh! Panel, empresa especializada en investigación.

Las principales acciones que los argentinos implementaron para ahorrar en el consumo de energía eléctrica en los últimos años fueron las siguientes: 86% instaló lámparas de bajo consumo; 82% apaga las luces que antes dejaba prendidas; 48% utiliza menos el aire acondicionado; 36% compra electrodomésticos con mayor eficiencia energética; y 21% de los encuestados usa menos el lavarropas.

“Todas estas iniciativas para la reducción del consumo de energía, como artefactos del hogar e iluminación eficiente son alternativas válidas que permiten reducir el consumo de energía en un hogar. Por supuesto que son positivas. Lo mismo con la menor utilización del aire acondicionado. Sin embargo, con artefactos etiquetados clase A se logra hasta nueve por ciento de ahorro de energía, mientras que con calefones solares y artefactos sin piloto hasta 18%. El verdadero diferencial se logra con la aislación térmica eficiente, que permite un ahorro en el consumo de energía de 35%, lo que permite pagar hasta 70% menos de energía para climatización por mes”, explica Javier Maltz, presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima).

El estudio también resalta que, con vistas al segundo semestre del año, 11% de los encuestados tiene pensado cambiar el lavarropas, mientras que 10% comprará un nuevo aire acondicionado. Dentro de estos últimos, ocho de cada diez aseguró que cambiarán su aire “para tener uno que consuma menos energía eléctrica y que sea más eficiente en el consumo de energía”.

Sobre este punto, Maltz agrega que “si se quiere transitar el camino del ahorro energético, y también económico para las familias, queda claro que cambiar el aire acondicionado por uno de eficiencia energética Clase A ayuda pero no es suficiente. El ahorro que se puede obtener está lejos de 35%, sino que es de apenas nueve por ciento con artefactos eficientes”.

Mucho por mejorar

El pasado día 5 de este mes se celebró el Día Mundial de la Eficiencia Energética. En el marco de esta celebración, Andima destacó que en los hogares se están tomando acciones positivas en pos de un menor consumo de energía, pero que todavía queda mucho camino por recorrer. “Además de los consumidores, son los desarrolladores y constructores quienes también tienen que avanzar.

Los nuevos edificios que se construyen no solamente pueden tener aislamiento térmico eficiente, sino que deben tenerlo, según el decreto 140 de 2007 que fomenta el uso racional y eficiente de la energía en las en las edificaciones. El aislamiento térmico eficiente entra dentro de este requerimiento. Sin embargo, esto no se cumple y es uno de los motivos que llevan a un consumo irracional e innecesario de energía”, afirma Maltz.

El costo es el principal argumento de los responsables de levantar edificios y viviendas para no utilizar aislación térmica eficiente en las nuevas construcciones.

Sin embargo, está comprobado que representa un porcentaje muy bajo dentro de los costos que insume una obra; puede ser de 1,5% del total. “Además, los materiales aislantes tienen una durabilidad ilimitada y no requieren reparaciones, como puede suceder con los artefactos de climatización que se utilizan para enfriar y calefaccionar los ambientes de un hogar. Lamentablemente Argentina es uno de los países de la región con menos edificaciones con aislación térmica eficiente, lo que lo convierte en un país con una grave deficiencia energética, pero con grandes oportunidades para el sector”, concluyó Javier Maltz.