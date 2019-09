Córdoba, la provincia con más certificaciones en “Hoteles más verdes”

Con el objetivo de potenciar el desarrollo de hoteles con sustentabilidad ambiental, la Secretaría de Turismo de la Nación homologa mediante certificación de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) para fortalecer el avance de hoteles sustentables y de calidad. En la actualidad 111 alojamientos de todo el territorio argentino están certificados en “Hoteles Más Verdes”.

La entrega de las placas a los establecimientos fueron realizadas por el Secretario de Estado de Turismo de la Nación, Gustavo Santos; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos; el presidente de la AHT, Roberto Amengual, y el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías.

Además, en el marco del Plan Córdoba Calidad Turística, la Agencia Córdoba Turismo reconoció a 12 alojamientos de calidad y sustentabilidad ecológica. El plan busca dar respuesta a las necesidades de calidad presentes en el sector turístico de la provincia y pretende destacar y distinguir a quienes, mediante la implementación de diversos programas de calidad, logren la incorporación sobre los conceptos de calidad, sustentabilidad y la excelencia en la prestación de los servicios turísticos.

Los hoteles cordobeses son Amerian Córdoba Park Hotel, NH Panorama, Windsor Hotel & Tower, Amerian Carlos Paz Apart & Suite, Howard Johnson Plaza Villa Carlos Paz, Hotel Pinares Del Cerro, Pinares Panorama Suites & Spa, Hotel UTHGRA Los Cocos, Cabañas Terrazas de Cruz Chica, Patios de La Cumbre, Reydon B&B, Apart Cabañas Las Catalpas, Complejo Casa Flor Cabañas & Hotel de Campo, Cortaderas Suites & Tenis, Hostel Al Infinito, Hotel Granja El Aromo, Llajta Sumaj, Posada Rural La Matilde, Atelier Hotel de Charme, Berna Hotel & Spa, Harmonie hotel de montaña, Hostel El Rincón, Hotel Bremen, Howard Johnson Villa General Belgrano, Posada Mia Nonna, The Hostel House – Casa de Amigos y Estancia San Miguel.

Hoteles más Verdes es un programa de sustentabilidad hotelera que desarrolla herramientas eficaces para la gestión de los alojamientos turísticos de la República Argentina.

Por su parte, la cumbre es un espacio para todos los actores del sector turístico involucrados en el desarrollo del turismo sustentable en áreas naturales. Es resultado de un trabajo en conjunto público-privado para posicionar a el país como destino de naturaleza.