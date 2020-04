Las empresas evalúan postergar incrementos salariales previstos o reducir porcentajes

Relevamiento entre empresas advierte de que casi la mitad no prevé modificaciones en el número de personas; 20% manifestó que canceló las contrataciones para 2020; 17% aún no lo tiene decidido; 6% planea reducir la dotación y 4%, suspender personal

En el país, tres de cada siete empresas aún no decidieron si darán el incremento previsto para el primer semestre al personal fuera de convenio. Según un relevamiento de la consultora de recursos humanos Mercer, 44% de las empresas manifestó que sí le otorgará el incremento tal como estaba previsto, 28% aún no lo ha decidido; 12% dijo que lo otorgará pero se postergará en el tiempo; 8%, que no se otorgará el incremento; 7% respondió que se lo otorgará pero se modificará el porcentaje a la baja y 1% expresó que no estaba previsto conceder incrementos en el primer semestre.

Por otra parte, casi la mitad de las empresas encuestadas (48%) manifestó que no prevé modificaciones de la dotación actual; 20% manifestó que se suspendió las contrataciones para el año en curso; 17% aún no lo tiene decidido; 6% planea reducir la dotación; 4%, suspender personal y otro 4% realizar otras acciones.

“En este contexto de la pandemia, la principal preocupación de las empresas es preservar las fuentes de trabajo. Por eso, hay un alto porcentaje que ha decidido no hacer cambios en la dotación actual y en todo caso, si hay cambios, tienen que ver con contrataciones futuras. En contrapartida, hay empresas que están postergando los incrementos o revisando el porcentaje, pero la principal medida es el resguardo de las fuentes de trabajo”, destacó Ivana Thornton, directora de Career, de Mercer. La segunda encuesta sobre la incidencia del Covid-19 fue realizada por Mercer entre los días 6 y 8 pasados; en ella participaron 193 empresas líderes. En relación con las proyecciones de incrementos para el segundo semestre, 68% manifestó no haber decidido aún si realizará modificaciones en los incrementos previstos; 22% respondió que no realizará cambios; 8% expresó que hará cambios a la baja; y 2%, cambios al alza.

Diecisiete por ciento de las empresas expresó que otorgará una compensación/gratificación/bono diferencial a aquellos colaboradores que deben asistir a la empresa debido a que están exceptuados del decreto 325/2020; 26% respondió que aún no lo tiene decidido; 31% expresó que no lo otorgará y 26% indicó que no existe el caso.

Artículos de higiene y mindfulness

Nuevos beneficios adicionales en pandemia

Las empresas otorgarán algunos beneficios adicionales, entre los que se destacan, principalmente: cubrir gastos de transporte a los colaboradores que indefectiblemente deben asistir a la empresa (53%); proveer artículos de higiene a los colaboradores (37%); mejorar el equipamiento para el teletrabajo (25%); cubrir gastos de conexión remota a Internet (17%); y proveer productos de la compañía sin costo o a costo preferencial (5%).Con respecto al teletrabajo, 44% de las empresas aumentará su aplicación pospandemia y 44% lo está analizando, mientras que 11% respondió que no lo hará.

En cuanto a la salud mental, 41% de las empresas está acompañando a sus empleados en el manejo del estrés, 29% con mindfulness, y 22% con coaching emocional.

En cuanto a las comunicaciones orientadas a crear hábitos saludables durante el aislamiento, 84% las realiza enfocándolas principalmente en el bienestar físico, emocional y social.