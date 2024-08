Concluye el mes de la lactancia materna: faltan lactarios en los lugares de trabajo

La ausencia de espacios adecuados dificulta la experiencia para muchas mujeres. Puericultora advierte sobre la necesidad urgente de contar con lactarios y redes de apoyo para las madres que desean continuar lactando tras su regreso al mundo laboral

La puericultora Paola de los Santos, autora de los libros ‘Yo doy la teta’ y ‘Destete’, que este último acaba de ser publicado, se propuso durante agosto, el mes de la lactancia, conversar con su comunidad de seguidoras en Instagram acerca de sus experiencias con la lactancia, el apoyo que habían recibido, si se habían sentido contenidas por su entorno y si habían podido lactar tras su regreso al trabajo, ya sea una vez terminada su licencia o cuando retornaron, en el caso del trabajo informal o independiente, situación sumamente frecuente en nuestro país.

“Respecto de mi camino con la lactancia, sobre todo recibí críticas, opiniones no pedidas y comentarios hirientes”. “Sobre la extracción de leche en mi trabajo, pedí un lugar higiénico, pero no me lo dieron, me sacaba en el baño”. “Sobre la licencia por maternidad… solo tuve lo que establece la ley: un mes y medio antes y un mes y medio después…”. Estos son solo algunos de los testimonios compartidos en redes sociales sobre este tema durante este mes de la lactancia.

“Me relataron experiencias de las más variadas, muchas valorando el rol de su pareja y de sus colegas de trabajo, aunque se presentó un factor común, un aspecto sobre el que debemos poner particular atención: la mayoría no encontró en sus lugares de trabajo contención y un espacio preparado para extraerse leche y conservarla, lo que se llama formalmente un lactario, sostuvo de los Santos.



Dar de mamar en el baño

En esta misma línea, una encuesta que llevó adelante la consultora Voices unos años atrás arrojó que ocho de cada 10 mujeres manifestaron que les resultó difícil combinar lactancia y trabajo. De hecho, dos de cada 10 sintieron que su trabajo estuvo en riesgo si continuaban dando de mamar o extrayéndose leche y el 65% de las mujeres que se extraían leche debía hacerlo en el baño.