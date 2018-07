La mitad de los jóvenes cree que le llevará entre 6 meses y un año conseguir trabajo

Siete de cada 10 argentinos de entre 18 y 24 años creen que es más fácil encontrar trabajo una

vez obtenido un título universitario o técnico. Como metas a 10 años, la mitad de los encuestados tiene como principal objetivo lograr “estabilidad económica”

A la hora de buscar empleo, 46% de los jóvenes cree que le llevará entre seis meses y un año conseguirlo, mientras que 36% estimó que ese lapso será de seis meses y 18%, que la búsqueda le llevará más de un año. El dato parte de un relevamiento realizado por la consultora de recursos humanos Adecco Argentina sobre las perspectivas laborales de los jóvenes.

El sondeo reveló, además, que la “experiencia laboral” es la barrera más difícil que enfrentan. “El 70% de los jóvenes de entre 18 y 24 años dijo no conseguir trabajo ‘porque me piden mucha experiencia’, como una dificultad real. Mientras que 87% de los encuestados afirma que cuenta con las habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el ámbito laboral, y que es totalmente compatible trabajar y estudiar al mismo tiempo”, detallan las conclusiones.

Frente a esto, casi 7 de cada 10 jóvenes creen que es más fácil encontrar trabajo una vez obtenido un título universitario o técnico. Cuando se les consultó sobre las metas en 10 años, la mitad de los jóvenes argentinos tiene como principal objetivo lograr “estabilidad económica”.

Asimismo, “14% espera trabajar en una empresa responsable con la sociedad y el medio ambiente, 13% conseguir el empleo de sus sueños y 11% trabajar en una empresa reconocida a nivel mundial. En menor medida, 9% aspira a conseguir un puesto alto dentro de una compañía y sólo 4% quiere conseguir un salario muy alto”.

A escala mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó en su estudio Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil, presentado en diciembre pasado, que el tiempo que tardan los jóvenes en emplearse dependerá de su nivel de instrucción.

“En promedio, el tiempo transcurrido entre el final de los estudios y el primer empleo es 1,6 veces más largo para los jóvenes con estudios primarios que para aquellos que terminaron la secundaria. En tanto, es 1,7 veces más largo para los que tienen estudios secundarios que para aquellos con estudios de preparatoria, y 2,6 veces más largo para los jóvenes con estudios primarios que para aquellos con estudios de preparatoria”.

En Latinoamérica

Numerosos expertos afirman que los empleos que pueden dejar de existir más rápidamente estarían relacionados con las labores básicas y rutinarias; probablemente muchos de los puestos que hoy se ofrecen en los rubros de servicios, ventas, telemarketers y los trabajos administrativos. En este escenario, hay quienes arriesgan que van a sobrevivir las profesiones o actividades que requieren talento, creatividad, pensamiento lateral y aquellas virtudes que convierten en únicos a los seres humanos.

¿Qué piensan los trabajadores del futuro sobre el mercado laboral? A pesar de las proyecciones de los expertos, según la encuesta de Adecco, 16% de los jóvenes de Latinoamérica querría trabajar en la industria bancaria y de las finanzas, mientras que en tecnologías de la información sólo se anotaría para trabajar 1,29% y en una ingeniería, como la electrónica, 1,94%.

A la tendencia creciente de sentimientos genuinos, para estudiar “lo que me gusta” y “quiero realizar mi vocación” se suman otras cuestiones que influyen en el empleo, por ejemplo, los escasos puestos de trabajo para jóvenes que las empresas tienen disponibles en el mercado del trabajo. El poco sentido de la práctica laboral entre los jóvenes (y, en muchos casos, la falta de pertinencia de sus conocimientos) conspira contra la posibilidad de ocupar estos puestos de trabajo.

Al consultarles en qué industria les gustaría trabajar, para los de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú el sector más elegido fue Finanzas y bancos, pero no es así para los mexicanos, quienes prefieren la industria de la tecnología de la información.

Además, los jóvenes de México, Chile y Perú son los más optimistas: creen que conseguirán empleo en menos de seis meses, lo que no resulta tan fácil para los chicos de los demás países de la región, quienes creen que su búsqueda tardará unos meses más.

Un dato relevante es que, a diferencia de los demás, en Brasil cuatro de cada 10 jóvenes no cree tener las habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el ámbito laboral.