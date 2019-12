Dani “Nicky Jam” rompe prejuicios y da una lección de inclusión laboral en empresas

Tiene 23 años y es un “guardia versátil” que se desempeña en el Sanatorio Allende Cerro. Hace seis meses superó un proceso de selección y uno de adaptación con sus compañeros, quienes recibían por primera vez a un par con síndrome de Down. Una historia de enseñanzas y aprendizajes

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Para Dani ayer fue un día distinto. Salió por unas horas de su rutina que tiene desde hace seis meses como guardia en el ingreso del Sanatorio Allende Cerro. Fue el día en que contó a la prensa lo que lo que hace. Tiene 23 años, trabaja de 9 a 13, se toma dos colectivos de ida y dos de vuelta para llegar a su trabajo. Su misión es acompañar en el ingreso a pacientes, desalojar habitaciones y hacer rondas cuando concluye el horario de visita. También controla el correcto estacionamiento en la playa, informa al paciente ante alguna inquietud y hasta realiza el denominado “control de óbito” con personas fallecidas, su último gran desafío.

Antes supo sortear otros desafíos: un proceso de selección y un proceso de adaptación con sus compañeros que recibían por primera vez a un par con síndrome de Down.

Mientras cuenta lo que hace se cuela su pasión por el reguetonero “Nicky Jam”, a tal punto gana terreno la admiración que quiere que lo llamen como a él. “Dani no, decime Nicky Jam. Hoy vine escuchando ‘El ganador’ antes de llegar”.

Se trata de una canción que parece haber sido elegida para darse aliento. En una de sus partes dice: “No fue fácil llegar hasta donde estoy. Ustedes saben que fueron muchos sacrificios (…) Ya mi tiempo llegó, le doy gracias a Dios, siempre tuve la fe, y por eso cedió (…) Como ya me caí, ya no tengo miedo. Que venga lo que venga, me siento un ganador(…)”

Lo acompañan a su lado el jefe y sus compañeras de trabajo. Emanuel Ordóñez, Constanza Mosquera y Romina Acuña. Al primero Dani le dice “Papi”, con ternura y también en clave reguetonera, con acento centroamericano. A ellas las bautizó “princesas”. Los tres reconocen que Dani cambió su lugar de trabajo y derribó prejuicios. “Es cambiar un paradigma, entender las capacidades de cada uno, darle tiempo a que se exprese y enseñarle. Él nos ayudó a naturalizar la discapacidad y los pacientes valoran mucho la iniciativa inclusiva”, dice Mosquera.

“Él nos enseña cada día y se supera cada día. Hace poco, por ejemplo, tuvimos una situación donde un paciente sobrepasado por una situación particular se puso agresivo con el personal de recepción y conmigo, y Dani se le acercó y le pidió a esa persona que -por favor- no le gritara a su jefe, él puso los puntos educadamente y la persona reflexionó y pidió disculpas”, cuenta orgulloso Emanuel.

Las historias de empleabilidad inclusiva no abundan en lo cotidiano; por ello, la de Dani es una iniciativa para contar y contagiar, para alentar a que otras empresas incorporen a sus plantillas a personas con discapacidad.

Dani forma parte de la división Óptima Seguridad del Grupo Consultores de Empresas, la empresa de seguridad tercerizada del Sanatorio Allende donde trabaja también Federico, ambos con síndrome de Down.

El rol de las empresas

Alejandro Lanzaco, gerente General de Consultores de Empresas, destacó primero lo gratificante de la empleabilidad inclusiva. “Empezamos hace dos años a insertar chicos discapacitados en Mendoza, donde hubo una primera experiencia. Después pensamos cómo ayudar a que esto se reproduzca más fuertemente, entonces todos nuestros selectores fueron capacitados para poder detectar sus habilidades y con la ayuda de nuestros clientes lograr insertarlos laboralmente. Era necesario que nuestros selectores supieran interpretar de estos chicos sus habilidades para poderlos foguear y convencer a nuestros clientes de la importancia de insertarlos en la vida laboral. Es un trabajo en conjunto que lo hemos logrado”, explicó.

Por su parte, el director General del sanatorio, Tomás Allende, fue enfático al describir las ganancias de la experiencia: “Aceptamos el desafío que es muy grande. Los guardias de seguridad no son Rambo, hacen muchas tareas administrativas y aceptamos muy contentos ayudar a personas con síndrome de down. Y la verdad es que nos salió al revés, nos ayudan más ellos a nosotros. Es grande el impacto que tienen en nuestros empleados”.

Tanto Lanzaco como Allende hicieron referencia a un paso fundamental -quebrar la resistencia al cambio, convencer a los que piensan que significa trabajo extra o que habrá problemas-.

“A las empresas les digo que se animen, que no pierdan ni un minuto. Vale mucho la pena, muy por encima de lo que estamos acostumbrados. Los empresarios solemos estudiar a los empleados como un costo y tiene que ser una inversión, miramos cuánto me agrega y cuánto cuesta, y siempre miramos cuánto cuesta, y esto sin ninguna duda es una inversión”, concluyó Allende.