Nueve ideas innovadoras surgieron de la cátedra de Emprendedorismo Tecnológico de la UNC

La mayoría son desarrollos orientados a mejorar la calidad de la vida de las personas. Las iniciativas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fueron validadas en el mercado y resuelven un problema real en la sociedad.

Finalizó recientemente la primera edición de la cátedra de Emprendedorismo Tecnológico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Como cierre, cada equipo de trabajo (compuesto por estudiantes de distintas ingenierías), presentó sus proyectos emprendedores y las validaciones que alcanzaron durante el cuatrimestre.

“Más allá de que el objetivo es que los estudiantes tengan una experiencia de gestión de un emprendimiento tecnológico (y no desarrollar un proyecto real), se desarrollaron nueve ideas-proyectos: muchos de ellos venían con estas propuestas, o las están pensando para su tesis de grado. Lo importante es que realmente han hecho todos un gran trabajo de validación con el mercado, sobre todo del problema a resolver”, explicó Andrés Colombo, coordinador de la Incubadora de Empresas de la UNC.

Los proyectos presentados

“SIMA” detectó la posibilidad de producir un dispositivo inalámbrico, simple y accesible que detecta señales cardiacas en quirófanos de veterinarias de manera eficiente, precisa y segura. Los equipos actuales son costosos y en su mayoría de origen extranjero. El producto consiste en sensores especiales, desarrollados para detectar la frecuencia cardiaca en animales, que se coloca sobre su piel y que, bajo un protocolo de envío de datos, refleja esta información en una pantalla en forma inalámbrica.

Por su parte, “M3D” busca desarrollar un producto para el tratamiento de la traqueobroncomalacia (TBM) en infantes en el rango etario de 0 a 3 años. “Detectamos la necesidad de una solución nueva e innovadora ya que las actuales, como los stents metálicos o de silicona, traen serias complicaciones y/o efectos adversos. Algunas consecuencias graves van desde la migración del stent hasta la muerte.

Es por estas razones que muchos médicos especialistas incluso llegan a tomar la decisión de no utilizarlos en el tratamiento de la TBM, dejándolo solo en casos extremos en donde se han agotado todos los recursos”, aseguran los emprendedores. La solución que plantean consiste en un implante traqueal impreso en 3D, con materiales compuestos innovadores. La propuesta de valor es que dicho material es biocompatible y bio-reabsorbible. De esta forma, no se necesita cambiar el implante debido al crecimiento del neonato.

Otra de las propuestas es “Kardia”, que nació cuando uno de los integrantes vivió un evento con un amigo de la infancia que sufrió una descompensación en pleno partido de básquet: ningún presente sabía que el joven padecía un soplo cardíaco. Esta patología es muy común y en Argentina 6 de cada 10 niños la padecen. Dado que no existen métodos directos de diagnóstico (y la mayoría de los casos depende de la habilidad del médico de detectar los soplos), Kardia busca desarrollar un accesorio a un estetoscopio convencional que pueda detectar este tipo de afecciones, que sea intuitivo y fácil de usar y que evite falsos resultados.

También, se presentó la propuesta “JuegUni”, que detectó el problema de la no inclusión de personas con discapacidad visual total o parcial en juegos de mesa. La solución inicial a esto fue rediseñar las cartas españolas ya existentes para ayudar a personas con baja visión y personas con ceguera. “Nuestra solución busca proveer igualdad e independencia en tiempos de ocio, pudiendo ser usada tanto por personas con discapacidad visual como por aquellas que no. Asimismo, no requiere que la persona con discapacidad visual conozca el lenguaje braille”, aseguran sus creadores.

Por su parte, la iniciativa “Adapt-Able” desarrolla zapatos electrónicos con sensores adheridos que permiten detectar objetos: es una solución para personas con discapacidad visual, que les permite caminar sin preocuparse de la presencia de objetos en altura. También, es una alternativa para personas con discapacidad visual que se resisten a utilizar bastones guía.

“BabySafe”, en otro orden, plantea desarrollar caminadores-paseadores tecnológicos seguros para ayudar a niños de entre ocho meses y dos años para que aprendan a caminar de manera segura y divertida mediante detección de zonas delimitadas, alarma de fuera de rango, comunicación audio-video. Resolviendo los problemas ergonómicos que plantean los caminadores tradicionales, su uso posibilita también un sistema de luces y estación de juegos para estimulación sensorial del bebé.

Por su parte, “Smart Lock Module” detectó una oportunidad de mercado referida a la pérdida de llaves y a problemas con el uso de las cerraduras convencionales en el hogar. Como solución se propuso un módulo adaptable a una cerradura convencional, que cumple con todas las funciones de una cerradura electrónica de las que actualmente hay en el mercado.

También se ideó “Soy Córdoba Consciente”, una herramienta para que las personas de la ciudad de Córdoba puedan tener, de manera inmediata y con información oficial, todo lo necesario para llevar una vida más sustentable: formas prácticas para reutilizar y reciclar, dónde hacerlo y eventos eco-friendly para que pueda participar y nunca más quedarse fuera por falta de información.

Por último, “Movinc” detectó que, día a día, las personas con movilidad reducida se encuentran imposibilitadas de desplazarse de forma segura e independiente por la vía pública. Ante esta realidad, esta herramienta facilita el desplazamiento de estas personas: en tiempo real, muestra un mapa con rutas que describen las condiciones requeridas por las normativas de accesibilidad, y que une los puntos de origen y de destino del usuario que desea desplazarse.