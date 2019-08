En un año cerraron más de 1.700 pymes industriales

Un trabajo publicado por Industriales Pymes Argentinos (IPA) muestra que desde 2012 la producción industrial argentina exhibe una tendencia contractiva que se fue profundizando

Empresarios industriales reclamaron “medidas urgentes” para frenar la “crisis de las pymes” y el cierre de nuevas fábricas que se vieron reflejados en el informe de Indicadores y motores de la demanda agregada que presentó Industriales Pymes Argentinos (IPA), en el que quedó reflejado que más de 1.700 fábricas manufactureras dejaron de funcionar en los últimos 12 meses.

El presidente de IPA, Daniel Rosato, señaló que en la debilidad de la mayor parte de los motores de la economía “se ve reflejada la crisis de las pymes”, en tanto fueron cayendo las ventas y creciendo el desempleo.

“Esta situación trae aparejada una disminución de la cantidad de empleados y empresas, donde podemos apreciar que en los últimos 12 meses cerraron 1.734 empresas manufactureras, lo que marca definidamente la crisis”, sostuvo Rosato.

El informe de 93 páginas enumera la situación a partir de los indicadores que reflejan el consumo, la inversión, la demanda externa y la actividad industrial. Allí se observa que la capacidad instalada industrial está en un promedio de 59%, con un piso de 34% para la rama automotriz.

“Mostramos sector por sector de la industria y cómo viene cayendo. Y nos genera una gran preocupación y por eso pedimos medidas contundentes para frenar esa brusca caída. Nos preocuparon las definiciones del ministro de Economía, Hernán Lacunza, en las que admite que la recesión continuará sin atenuantes”, alertó. Rosato, además, señaló que la combinación de todas las variables causó una “fuerte depuración entre las fábricas pymes”, por lo que consideró que en la actualidad “las que se sostienen pueden llegar a fin de año pero no quiere decir que no se agrave la situación”.

“Hay un punto de equilibrio que las pymes tienen, y de hecho muchas textiles que están funcionando son las que absorbieron las que ya no están funcionando. Van a caer algunas más si no se toman medidas, pero no en la proporción en la que venían cerrando”, sostuvo.

Tendencia contractiva

El trabajo publicado por IPA mostró que desde 2012 la producción industrial argentina exhibe una tendencia contractiva que se fue profundizando. El último año de crecimiento franco (+8%) fue 2011. Luego se alternaron recesiones del nivel de producción en años pares, con recuperaciones parciales en años de elecciones. En 2018 la caída acumulada desde 2011 llegó a -13%. En los primeros seis meses de 2019 ese descenso llegó a -16%.

“Comprendemos la situación que atraviesa el país pero no nos resignamos a una recesión constante. En el IPA advertimos que eran necesarias medidas para evitar la crisis actual y ahora reiteramos que son necesarias otras medidas urgentes que acompañen al plan alivio”, afirmó Rosato.