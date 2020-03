En 4 años se financiaron 281 empresas con capital emprendedor por un monto de U$S740 millones

Esa forma de financiamiento muestra en Argentina un crecimiento continuo en los últimos años.

El total invertido se multiplicó más de 11 veces entre 2016 y 2019, creció la cantidad de gestores de

fondos más de 30% en el mismo periodo y la relación inversión/PBI aumentó más de cuatro veces

Aunque todavía Argentina está lejos de los niveles de las economías más desarrolladas, hay una tendencia creciente en cuanto a volumen de transacciones y montos involucrados en la industria de capital emprendedor. Un parámetro que refleja este crecimiento nacional es el monto invertido con relación al PBI. Así lo refleja el informe “El impacto del capital emprendedor como dinamizador de la economía”, realizado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap).

En los últimos años, en Argentina, se financiaron 281 empresas mediante la inversión de gestores de esos fondos, mientras que fueron 59 en 2016, 54 en 2017, 77 en 2018 y 91 en el año pasado. En relación al monto invertido, se identificaron inversiones en emprendimientos argentinos por US$37 millones en 2016, US$134 millones en 2017, US$165 millones en 2018 y más de US$403 millones en 2019. Es decir, US$740 millones en tan sólo cuatro años con un crecimiento de más de 11 veces entre 2026 y 2019.

Otro indicador de la evolución de Argentina en este ámbito es el puntaje que desarrolla The Association of Private Investment in Latin America (Lavca) bianualmente basándose en el marco regulatorio que propicia el país para el desarrollo del capital privado y emprendedor. El máximo puntaje que se puede obtener es 100, Argentina tenía un puntaje de 41,2 en 2006, cuando se hizo la primera medición, y alcanzó los 51 puntos en 2018, en la última evaluación.

La industria de capital emprendedor en Argentina tuvo un período de expansión durante 1999 y el 2001, cuando ganó impulso apoyado por el crecimiento de las “puntocom”. Entre 2011 y 2014 transitó una segunda ola de crecimiento y desde el año 2016, en línea con lo que sucede en Latinoamérica, está transitando un tercer ciclo expansivo que ya lleva cuatro años que puede verificarse por la cantidad de transacciones, los montos involucrados y su relación con el PBI.

Herramienta de financiación

El estudio de Arcap profundiza, también, sobre las ventajas de esta forma de financiamiento. Al respecto, señala que el capital emprendedor es la principal -y usualmente única- forma de financiamiento que utilizan empresas jóvenes, innovadoras y de alto riesgo.

¿Cómo funciona este proceso? “En primer lugar los gestores -que pueden manejar más de un fondo- definen la estrategia de inversión (plazo de inversión -generalmente 10 años-, zona geográfica, sector y estadio del proyecto, entre otros) y, con esos lineamientos estipulados, realizan un ‘levantamiento’ de capital, es decir que reúnen a los inversores que van a aportar el dinero para ese fondo”, señala el informe.

La segunda etapa, agrega Arcap, es la de selección de la cartera, en este momento los gestores de fondos se reúnen con emprendedores, analizan el potencial de los emprendimientos y deciden en cuáles van a colocar los recursos. A diferencia de otras fuentes de financiamiento, como préstamos bancarios o aportes no reembolsables, en este tipo de inversión el proceso no finaliza con el otorgamiento del dinero, sino que, además, los gestores brindan soporte no financiero como mentoría, guía estratégica y acceso a redes locales e internacionales de valor para la compañía invertida.

En este sentido, el acceso a servicios especializados es considerado por algunos autores como más relevante para el éxito de los emprendimientos que el acceso a financiamiento. De hecho, varios estudios muestran que el principal aporte de los fondos de capital emprendedor a las empresas apoyadas reside en la asesoría brindada y en el acceso a redes comerciales y tecnológicas

El informe puntualiza que la inversión en capital emprendedor es de largo plazo, ya que el desarrollo exitoso de los negocios de las empresas invertidas lleva años de maduración. No existe un mercado líquido de salida de los capitales invertidos y típicamente los fondos tienen un período de vida de entre diez y quince años hasta su momento de liquidación. Es decir que los fondos destinados al capital emprendedor no son especulativos, sino que la eventual ganancia de los inversores depende de que la compañía invertida tenga un buen desempeño.

Representación femenina

Una novedad es que este año se empezó a relevar información referida al género, tanto en startups que recibieron inversión como en gestores de fondos. Según las cifras, las mujeres aún tienen una larga lucha por delante para alcanzar una representatividad más igualitaria: el 82,7% de las tartups consultadas están compuestas exclusivamente por hombres y apenas el 17,3% exhiben presencia femenina.

Al mismo tiempo, al analizar entre los emprendedores que recibieron financiamiento, se infiere que 91,3% fueron hombres frente a 8,7% de mujeres. Y si se especifica en los mandos superiores, 89,3% de las firmas que recaudaron dinero en las rondas de inversión tenían a un CEO hombre versus 10,7% de CEO mujeres.

El dato más claro es que al sumar todos los equipos fundadores de las compañías relevadas da 183 personas, de las cuales solo 16 son mujeres.

Capital Emprendedor, en números