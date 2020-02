En 2020, SoftBank planea distribuir mil millones de dólares en América Latina

Continuará apostando a la región, enfocándose en industrias como comercio electrónico, atención médica y tecnología financiera. Lanzó también un programa de capacitación en inteligencia artificial

Como parte de su fondo para América Latina de US$5.000 millones, lanzado en el primer trimestre de 2019, SoftBank planea distribuir US$1.000 millones en 2020, que se suman a los US$1.600 millones del año pasado. Hasta el momento, lleva entregados entre US$100 millones y US$150 millones a cada una de las 17 compañías y dos firmas de capital de riesgo, aunque el campo de juego es más grande: SoftBank tiene los ojos puestos en alrededor de 650 empresas de la región.

“Buscamos compañías que puedan convertirse en unicornios para ayudarlas a escalar”, dijo el argentino Andrés Freire, director para el Cono Sur de SoftBank, durante una rueda de prensa. De esta manera, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México están en el foco de atención, y Freire indicó que no hay un monto predeterminado por país.

Algunas de las inversiones de SoftBank incluyen Rappi, la startup de entregas con sede en Colombia, y la empresa mexicana de tecnología de pagos Clip. La expansión de la firma en América Latina también está buscando startups que apliquen inteligencia artificial a negocios relacionados con alimentos, especialmente aquellos enfocados en alimentos a base de plantas. Según Freire, la firma está prestando especial atención a dos empresas de Brasil, una de Perú y otra de Chile.

Inteligencia artificial

Además de inversiones en startups, también buscan talento local. Para ello el fondo lanzó un programa de capacitación en inteligencia artificial.

La búsqueda está abierta a cualquier persona sin límites de edad y requisitos previos de formación, para encontrar 50 alumnos que participan de un curso de capacitación intensiva en Buenos Aires que durará once semanas a partir de marzo en las oficinas porteñas de Microsoft y en inglés.

Hasta hoy los interesados se pueden inscribir en una página web donde habrá un test de una hora y media de duración para demostrar aptitudes en inteligencia artificial y ciencias de datos.

SoftBank, como principal patrocinador, cubrirá la mayor parte del costo del programa. Cada participante que sea miembro de una compañía deberá pagar el equivalente de 5.000 dólares que podrán ser cubiertos por el empleado. En caso de no ser patrocinado, el programa podrá ser abonado por el empleado en cuotas, y si es un persona que no tiene trabajo, no pagará ningún costo sino hasta conseguir empleo.

“Con esta iniciativa –dijo Freire- estamos buscando potenciar el talento argentino, así que lo vemos como una forma de ayudar al país y también como una inversión inteligente en capacitación de futuros recursos”.

La convocatoria abarcará en total en la región a 300 personas en la Argentina, Brasil, México y Colombia. El curso será dictado por profesores de las universidades de Harvard y Standford y del MIT.

¿Por qué IA? “Hay baja capacitación en ella en América latina. Ningún país de la región aparece en el top 20 de IA del mundo”, advirtió.

Para SoftBank, la inteligencia artificial tiene el potencial de catapultar a América Latina a niveles más altos de innovación y productividad.

La capacitación y evaluación fue desarrollada por la empresa Correlation One para los trabajadores en el sector tecnológico de América Latina y promover una mayor adopción de IA, incluso entre las compañías afiliadas de SoftBank en la región.

El plan de estudios denominado DS4A, tiene su base en Brasil, pero cuenta con aulas remotas en México, Colombia y la Argentina.

Los interesados en participar en la capacitación, pueden encontrar mayor información en la página web www.DS4Alatam.com.