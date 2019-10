Con 11 preguntas a los candidatos presidenciales, emprendedores buscan conocer las políticas para su sector

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) acercó a cada espacio político un listado con preguntas en torno a diez ejes: ley de emprendedores/SAS, ley de economía del conocimiento, participación de la mujer, reforma impositiva, reforma laboral y ley pyme son algunos de ellos

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) presentó a los candidatos presidenciales las preguntas que sus miembros confeccionaron para conocer las propuestas de cada espacio político. Según informó la entidad en un comunicado, las preguntas fueron enviadas a los equipos de campaña a principios de octubre.

De esta manera, ASEA convocó a su consejo ejecutivo, a los socios fundadores, a los más de 27 mil miembros, a los socios y a las más de 30 organizaciones que integran el consejo consultivo para determinar una serie de once preguntas para los candidatos a presidente.

El objetivo es conocer las políticas que impulsará cada candidato en materia de emprendimiento en el caso de que se convierta en el próximo presidente de la Argentina. Las respuestas se publicarán en las redes sociales y en la web de ASEA.

A principios de mes, el responsable de Políticas Públicas de la Asociación, Manuel Tanoira, había adelantado a Comercio y Justicia: “A pesar de que hemos intentado en reiteradas oportunidades que los principales candidatos de la oposición (por Fernández y Lavagna) nos reciban, no sólo no lo hacen, sino que tampoco han manifestado que políticas públicas tienen pensadas para los emprendedores. Tampoco sabemos qué van a hacer con lo que ya se había iniciado con este Gobierno actual, como la Ley de Emprendedores”.

Desde la Asociación también “lamentan” que los debates preelectorales no hayan incluído la palabra “emprendedores”, y aseguran que una política en este sentido implica generación de empleo a largo plazo e innovación en las pymes.

En este contexto, y a través de sus redes sociales, ASEA indicó que “mediante las preguntas impulsa una política de largo plazo acordada por todos los partidos políticos para poder aprovechar al máximo el talento emprendedor que tiene la Argentina” y que por este motivo “el emprendimiento debe ser una política de Estado”.

“Desde ASEA estamos convencidos de que los emprendedores son todas aquellas personas que convierten sus ideas en negocios y, gracias a su impronta y a su trabajo, inspiran a otros, construyen equipos, escalan sus proyectos y aportan valor a su comunidad”, destacó la entidad.

Las preguntas

El cuestionario que se envió a los candidatos fue consensuado y definido durante septiembre a través de un formulario en línea al que tuvo acceso toda la comunidad de ASEA. Se establecieron diez ejes temáticos –con una pregunta por eje- y un tema libre, que se recogió en la pregunta número once.

Los diez ejes temáticos son: Ley de emprendedores/SAS. Ley de economía del conocimiento. Participación de la mujer. Reforma impositiva. Reforma laboral. Ley Pyme. Exportación de productos y servicios. Fomento a la educación emprendedora. Cuarta Revolución Industrial y desafíos tecnológicos. Energías limpias.

Las preguntas, que fueron entregadas a los equipos de campaña de Juntos por el Cambio, Frente Todos y Consenso Federal, son las siguientes: ¿Prevé un paquete de medidas que impliquen beneficios impositivos y menor presión tributaria para quienes decidan emprender? ¿De qué tipo? ¿Cómo facilitará la internacionalización de las empresas que se encuentren dentro del régimen? ¿Prevé la creación de algún programa concreto de alcance nacional para las mujeres emprendedoras? ¿De qué tipo?

Además, ¿Prevé un paquete de incentivos fiscales específicos para quienes deseen invertir en emprendedores y pymes? ¿De qué tipo? ¿Prevé un régimen de facilidades para la contratación de personal en los emprendimientos, aún en aquellos que no hayan ingresado en el marco de la Sociedad por Acciones Simplificada o la Ley de Economía del Conocimiento? ¿De qué tipo? (Por ejemplo, posibilidad de dar participación en las utilidades a los empleados sin efecto fiscal o laboral adverso para el empleador). ¿Impulsará alguna reforma en la legislación laboral? ¿De qué tipo?

Completan el cuestionario, las siguientes preguntas: ¿Cómo prevé facilitar la exportación de productos y servicios producidos por emprendimientos argentinos? ¿Impulsará algún programa de formación nacional para emprendedores y pymes? ¿Prevé el impulso de una política pública concreta para integrar al ecosistema emprendedor con los nuevos procesos productivos establecidos por la llamada “Cuarta Revolución Industrial” (robótica, nanotecnología, inteligencia artificial, etcétera)? ¿Impulsará con medidas concretas a emprendimientos relacionados con energías renovables y cuidado del medio ambiente? ¿Pedirá al Senado de la Nación que avance con la media sanción de la ley?