Preocupa la baja adherencia a lactancia materna exclusiva en bebés hasta 6 meses

En Argentina apenas 4 de cada 10 niños son alimentados exclusivamente con leche de su madre en el primer semestre de vida. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó sobre el desconocimiento de los padres respecto de la importancia y la supuesta comodidad

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Pese a que todas las recomendaciones nutricionales internacionales coinciden en que la lactancia materna exclusiva debe mantenerse hasta los seis meses de edad del niño, los pediatras están preocupados por la baja adherencia al amamantamiento en ese período.

Así lo expresó la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en el inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que inicia se extiende desde hoy hasta el miércoles 7, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef. Este año, la campaña -que contribuye a disminuir la morbimortalidad infantil y materna- se centra en que el amamantamiento requiere de aprendizaje, acompañamiento familiar, apoyo del entorno laboral y normas sociales equitativas que favorezcan el proceso.

Los pediatras de la SAP hicieron sus advertencias con base en los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Lactancia Materna, que relevó más de 23 mil casos: “Se observó que en Argentina, a los dos meses de su nacimiento, sólo seis de cada 10 niños (58%) son alimentados exclusivamente con leche materna. Mientras que a los cuatro meses lo hace uno de cada dos (51%) y, a los seis meses, apenas cuatro de cada 10 (42%)”.

Los primeros mil días de vida son cruciales para el desarrollo humano y la leche materna es la manera natural y óptima para satisfacer las necesidades nutricionales e inmunológicas de cada niño, es el alimento que promueve el vínculo entre la madre y la niña o niño, además de ser ideal para un crecimiento y desarrollo saludables.

Los profesionales sostienen que la nutrición en esta primera etapa conforma uno de los pilares centrales del crecimiento sano: la leche materna otorga todos los componentes que el niño necesita, como agua, proteínas, azúcares, grasas, vitaminas, minerales, hormonas, nucleótidos y enzimas, entre otros.

Entre los principales motivos de la baja adherencia al amantamiento en el primer período, se incluyen el desconocimiento de los padres y muchas veces la supuesta comodidad. También puede llegar a ser un obstáculo la inserción laboral de la mujer, e incluso la falta de persistencia en el consejo médico. Esta combinación termina produciendo la aparición de una lactancia mixta (inclusión de leche de vaca o de fórmula) y la incorporación temprana de alimentos semisólidos y de agua”, describió Gustavo Sager, presidente de la Subcomisión de Lactancia Materna de la SAP.

“Si bien la tendencia de acceso a la lactancia materna se encuentra en aumento con respecto a períodos anteriores, aún estamos muy por debajo de las cifras ideales”, aseguró Mónica Waisman, también integrante de la organización.

Mitos a desterrar

Aún persisten mitos que no tienen ningún fundamento científico y no deberían ser tenidos en cuenta. Entre ellos, aquel que dice que hay leches maternas que “no sirven” o que son insuficientes y que el bebé se queda con hambre, o que el tamaño de las mamas influye en la cantidad de leche.

Con respecto a la alimentación complementaria con leches de fórmula, los expertos detallaron que sólo deben ser incorporadas por indicación específica del pediatra y en casos muy específicos, ya que no tienen la misma calidad nutricional ni inmunológica que la materna.

En estos casos, recomiendan brindar apoyo a la madre para seguir adelante con la lactancia y estimular la producción láctea, ofreciendo al bebé la propia leche extraída antes o después de la puesta al pecho.