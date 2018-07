Juezas expondrán experiencias locales en materia de género

Resoluciones destacadas, procedimientos inéditos y experiencias interfueros en materia de violencia familiar y de género, así como prácticas consideradas exitosas, serán compartidas con magistradas de todo el país

Un grupo de magistradas cordobesas nucleadas en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) expondrán experiencias locales en materia de género ante sus pares de todo el país. Será a mediados de agosto, en el Encuentro Nacional de la entidad que celebra sus 25 años en Paraná.

La asociación -que hoy suma 1.000 integrantes en Argentina, 60 de ellas en Córdoba- promete seguir creciendo. Dos referentes locales, María Esther Cafure de Battistelli, ex vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y Martha Pérez, adelantaron a Comercio y Justicia las novedades que presentarán.

“Se contará qué hizo Córdoba en materia de género, qué resolución importante se ha dictado, qué procedimientos se han ideado”, señaló Cafure de Battistelli.

Entre ellas, la delegación cordobesa contará una experiencia sobre la oficina móvil de las asesorías de familia que están trabajando conjuntamente con el fuero penal, constituyéndose en la audiencias penales y resolviendo lo atinente a familia. Sobre este punto, compartirán lo realizado la asesora de familia Myriam Rebuffo y la jueza penal Cristina Giordano. También hay experiencia de trabajo en barrios con un proyecto de un modo diferente de acceso a la justicia.

“Vamos a mostrar también algunas actividades como la del Ciclo de Cine Debate que lleva adelante la jueza de Paz de La Calera, Iliana Oliva, donde un grupo de mujeres comparten una película que sirve de disparador para trabajar diversos problemas personales o sociales”, agregó Pérez.

Por otra parte, AMJA está creando una diplomatura on line en la que participarán como conferencistas las camaristas Eve Flores y Ángeles Palacios. Entre los temas que abordarán la figura de la trata de personas y el protocolo de actuación judicial para las causas sin preso para las cámaras del crimen por violencia familiar y género.

Cabe resaltar que AMJA cuenta con campus virtual, con capacitaciones provenientes de integrantes de todo el país.

Finalmente, señalaron que la Asociación de Mujeres Jueces sigue sosteniendo la consigna “Más mujeres más justicia”.

“Esa consigna hace mucho que está vigente, porque era la forma de consolidar una idea del acceso de las mujeres a los puestos de conducción, puestos jerárquicos más importantes, porque los mapas de género en todo el país estaban demostrando que la presencia de las mujeres era destacada pero siempre en los cargos inferiores. Y cuesta aún… cuando viene la época del recambio cuesta que éste recambio se haga al menos respetando ese mínimo cupo en los puestos de dirección”, subrayó la ex TSJ.

“No pasa sólo en la justicia -agregó- Me enteré hace poco de que entre las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional como condición del préstamo que se ha concedido, está el respeto de la cuestión de género, trabajar para que las mujeres ocupen iguales lugares que los hombres, o sea, trabajar por el tratamiento igual de las mujeres y los hombres. Fíjense hasta dónde llega, como condición del préstamo que parecería no tener nada que ver con la violencia de género, pero es que la violencia de género influye en el desarrollo económico de un país. Más mujeres trabajando es por supuesto un país más desarrollado y un país más en paz”.