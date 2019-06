“Hay que jerarquizar el Colegio, que se encuentra desprestigiado”

Mariano Jándula Torres, candidato por “Espacio independiente” en las elecciones de Abogados, sostuvo que la injerencia de los partidos políticos ha condicionado a los últimos directorios.

Propone una relación de “diálogo maduro” con el TSJ

Se presenta como la única lista conformada completamente por “independientes sin color político” y en ejercicio profesional. Sostiene que éste es un momento histórico para cambiar el Colegio de Abogados de Córdoba y que debe instaurarse un “diálogo maduro” con el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para resolver de manera conjunta problemas como la mora judicial y trabas cotidianas de los profesionales. Así se presenta Mariano Jándula Torres, candidato a presidente de la entidad con la Lista Nº 27 “Espacio independiente”.

“El eje rector que tenemos es que creemos que es necesario e imprescindible que el abogado vuelva a ser el centro de interés del Colegio.

En los últimos ocho años hubo un avance muy grande de los partidos políticos en el Colegio, lo que ha condicionado a todos los directorios, especialmente lo que es el peronismo y el radicalismo en el oficialismo del Colegio, que son las otras tres listas que son una derivación de Acción Profesional. Se han ido alternando en el poder y se ha perdido el centro de atención principal y básico: el abogado”, subrayó.

Promete incrementar la defensa gremial, “jerarquizando el Colegio, que se encuentra en este momento desprestigiado por el avance de la política”. Además, resalta que pretende mejorar las condiciones de trabajo diarias del abogado en las barandillas y la atención de la gente en los juzgados.

Respecto a su perfil “dialoguista”, hizo hincapié en el nexo con el Tribunal Superior de Justicia. “Si no entendemos que los dos – Poder Judicial y abogados- somos parte del mismo problema y no buscamos alternativas en forma conjunta, no vamos a llegar nunca a atacar cuestiones como la mora judicial”, enfatizó.

La lista preparó un capítulo especial para los noveles, el sector que considera más vulnerado en la Abogacía. Para ellos, propone un sistema de padrinazgo con abogados seniors a los cuales podrán acceder los jóvenes para formarse en la acción, con consultas y hasta con posibilidad de integrar a futuro determinado estudio jurídico. “Estará fiscalizado por el Colegio para evitar la precarización de ese profesional”, aclaró Jándula Torres.

También mencionó la idea de un coworking para noveles o abogados que trabajan dos o tres días en Córdoba, para que tengan un espacio con un costo muy inferior al de un estudio (con secretaria, teléfono fijo, sala de reuniones, salas privadas para tratar con cliente). Lo proponen como un edificio alquilado para tal fin que se autosustentaría con ingresos propios.

Reformas judiciales

Consultado sobre la postura ante las modificaciones judiciales como la oralidad de los procesos y la mediación prejudicial obligatoria, respondió: “En todo dictado de ley en la provincia debe necesariamente intervenir el Colegio de Abogados. Con participación activa, sistemática y regular por medio de la Mesa de Enlace Legislativa. La participación, en este sentido, en los últimos años fue mínima, casi nula”, dijo el candidato que encabeza la lista 27.

Por otra parte, criticó el proyecto en danza para que escribanos realicen sucesiones, tema que encendió la alarma de los letrados sobre las incumbencias. “Nos oponemos a las sucesiones con intervención de escribanos, no sólo porque implica una violación de las incumbencias propias de la abogacía sino porque técnicamente no corresponde que los escribanos realicen ese tipo de actividades procesales. Hay una serie de actividades imposibles que realice, como las impugnaciones de calidad de herederos, entre tantas otras”, ejemplificó.

Finalmente, destacó su propuesta para tramitar una ley que prevea la licencia por 15 días hábiles para los abogados que se encuentren en casos de enfermedad, accidente, muerte de familiares directos y para mujeres en caso de maternidad y estado de embarazo. “La idea es que en dicho período se suspendan los plazos procesales en las actuaciones que participe el profesional y que no se fijen audiencias. Las notificaciones efectuadas en dicho período serán válidas y los plazos comenzarán a correr el primer día hábil después de finalizada la licencia”.