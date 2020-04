Ginés González García defendió la cantidad de tests que se hacen y se refirió a la salida de la cuarentena

El ministro de Salud de la Nación afirmó ante la Comisión de Salud del Senado que “el sistema del país tiene una gran capacidad de respuesta, que hace dos meses no tenía”. Aseguró que hoy se cuenta con nueve mil respiradores, pero va a haber más en los próximos meses

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sostuvo ayer que “el sistema de salud del país tiene una gran capacidad de respuesta, que hace dos meses no tenía”. “Vamos menos mal que otros países porque empezamos antes y tomamos las medidas todas juntas” dijo ante la Comisión de Salud del Senado a través de videoconferencia.

“De las 8.500 camas de terapia intensiva que tenemos desde que comenzamos, 50% hoy están vacías, unas 4200 en total. En este momento tenemos 117 pacientes en terapia intensiva por coronavirus”, afirmó. Defendió la cantidad de tests que se hacen en el país, al decir que se está “haciendo bien la relación muestras-positividad”.

“El porcentaje de positividad de test ayer fue de 11,62 por ciento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que, si de cada diez casos se sabe que uno es positivo, (ello) implica que se está haciendo bien la relación muestras-positividad. Se está haciendo la cantidad de muestreos útiles”, señaló.

“Las estimaciones que hicimos al principio decían que habrían 250 mil casos y estamos muy por debajo de esto. No quiero ser exitista. No me gusta hacer pronósticos de muertes. Tengo que evitar esto. Sigo siendo optimista, aun en sus consecuencias más duras”, dijo. El funcionario precisó que “la mitad de las camas de cuidados intensivos está vacía”.

Por otra parte, al referirse a los respiradores, indicó: “Hoy el sistema sanitario cuenta con nueve mil respiradores, pero va a haber más en los próximos meses” y agregó: “Yo le tengo miedo a la crisis de talento humano en el sector de la salud, por eso además del incentivo estamos trabajando mucho en la vestimenta de protección”.

En ese punto, manifestó que “el equipamiento más crítico es el barbijo quirúrgico, el N95” y recomendó a las provincias que deciden que el uso de barbijo sea obligatorio en la vía pública “que no se utilice el quirúrgico, que se resguarde para el trabajador específico que lo requiere o la persona que está enferma”.

Sobre el criterio de distribución de los reactivos del Ministerio de Salud a las provincias, dijo: “Los reactivos fueron a todas las provincias y ayer el Instituto Malbrán hizo menos de seis por ciento del total. Funciona bien la distribución. Felizmente, estamos con eso resuelto. Ninguna persona quedó sin hacerse el examen si lo necesitaba”, dijo.

Análisis de actividades a habilitar

González García afirmó que el Gobierno nacional está trabajando con las provincias para habilitar distintas actividades cuando finalice la actual etapa de cuarentena?, ya que hay “situaciones sociales económicas donde no se puede prolongar” el aislamiento social “indefinidamente”.

El funcionario remarcó que se va a “trabajar con criterio epidemiológico. Es decir números de casos en la provincia, grado de circulación que hay del virus. También con un criterio geográfico, porque no es igual para cada lugar del país. Y con criterio de actividad, porque no es lo mismo una minera que una gran fábrica en el Conurbano”.

“Esto tiene fases, la primera la estamos terminando. La segunda es la que va a empezar después del 26 (de abril), que es obviamente comenzar a abrir la actividad social y económica. Los criterios han sido charlados con las provincias, que han empezado a enviar ahora cuál actividad quieren ellos comenzar a iniciar”, aseguró.

Asimismo aclaró: “Si esto -por la cantidad de casos- se acelera más allá de lo que nosotros podemos controlar, vamos a volver a frenar”.

El pico

“Por como evoluciona, va a venir más tarde que a mediados de mayo”. “Nuestra curva no es chata, pero viene creciendo muy despacito. Si nos va mal la semana que viene y se empieza a incrementar, cambia todo, pero como viene hoy, la hemos postergado y la hemos aplanado de una manera bastante razonable”, sostuvo González García.