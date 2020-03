En Córdoba, tres de cada 10 hogares tienen larvas del mosquito que transmite el dengue

El ministerio de Salud provincial Diego Cardozo sostuvo que ese índice larvario “es alto”. Confirmó 58 casos en la ciudad Capital y 194 en el interior. Alertó que marzo es “un mes propicio para brotes” y que el territorio provincial “está propenso” a ello. Pidió extremar las medidas preventivas

Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info

En la ciudad de Córdoba la cantidad de personas afectadas con dengue llegó a los 58 casos. De los casos registrados, 39 son autóctonos y 19 son importados. Los datos los brindó ayer el ministro de Salud de la provincia Diego Cardozo en una conferencia de prensa. Agregó que en el interior de la provincia se registró un total de 194 casos de dengue. De ellos, 159 son autóctonos y 35, importados. Las cifras responden al último corte de relevamiento al sábado pasado. El dato distintivo viene de la mano del índice larvario detectado: 34% de los hogares de la provincia posee larvas del mosquito que transmite la enfermedad.

El ministro detalló que los principales brotes se dieron en las localidades de Balnearia y Marull, al noreste provincial. “La situación está totalmente controlada y está en franco descenso el número de infectados. Para darles un ejemplo, en Balnearia en la semana 8 teníamos 36 infectados y en la semana 9 que cerramos ahora tuvimos 3 infectados, eso tiene la connotación de las acciones que se han venido llevando tanto desde provincia como municipio. Hoy estamos en monitoreo de emergencia en los dos municipios, pero en poco tiempo nos vamos a estar retirando y solo vamos a estar en alerta sanitaria porque ya seguramente vamos a tener cero infectados”.

Señaló que todo el territorio provincial está propenso a los brotes, explicó: “La provincia de Córdoba no es endémica de dengue, siempre que tenemos dengue es porque viene de otro lado, pero todas las localidades están propensas a esto. Tenemos un índice larvario de vivienda de un 34% que es alto, lo recomendable es un 5%. Esto quiere decir que los promotores que controlan la vivienda y ven todos los lugares que son propicios para la reproducción del mosquito, detectaron que de 100 casas 34 tienen larvas del mosquito Aedes aegypti adentro. Y el 98% de las viviendas tienen elementos que son potenciales criaderos de los mosquitos”.

En comparación, el índice larvario actual es peor que el del brote de dengue registrado en 2016, confirmó a este medio la coordinadora de Zoonosis de la Provincia, Laura López.

Entre los ejemplos de otras localidades con dengue, el ministro mencionó a Salsipuedes con casos entre autóctono e importado de Misiones. Y también Alta Gracia con importado de Cataratas. Al referirse a casos del interior, por fuera de los brotes de Marull y Balnearia, López señaló que se trata de casos aislados.

Respecto a la ciudad Capital, los barrios donde se registraron casos son Bella Vista, Bialet Massé, Centro, Cerveceros, General Bustos, Las Palmas, Los Naranjos, San Roque, Nueva Córdoba, Santa Isabel, Suárez, Asentamiento Renault, Villa El Libertador, Yofre Norte, Residencial Oeste, Parque Vélez Sársfield.

“Casos graves no tuvimos ninguno. Sólo hemos tenido algunos internados en forma transitoria para controlar que sus signos y síntomas, principalmente la fiebre alta. Estamos en un mes difícil, el mes de marzo está pronosticado que va a haber altas temperaturas lo que favorece que tengamos lluvia, humedad y por ende circulación de mosquito. Marzo va a ser un mes propicio para los brotes, razón por la cual intensificamos todas las acciones de prevención y promoción”, dijo Cardozo.

El Gobierno destacó la importancia de consultar sin demoras ante fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, dolor abdominal y/o erupciones en la piel. En caso de haber estado de viaje, se indica informar al equipo de salud los lugares visitados.

La consulta temprana no solo permite acceder a un diagnóstico y tratamiento, sino que le facilita al sistema de vigilancia emprender las acciones de control de manera oportuna.