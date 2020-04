El arco de profesionales de la salud independientes pidieron un pago solidario

Colegios, consejos, federaciones y asociaciones que nuclean a 11 profesiones solicitaron al ministro de Salud de la Nación que, por medio de la Superintendencia de Servicios de Salud, vehiculice medidas para resguardar las actividades del sector

El arco de colegios y consejos profesionales de la salud de Córdoba, apoyado por las entidades que los nuclean, pidió al Ministerio de Salud de la Nación que “se mantenga un pago solidario (no a cuenta) a prestadores” que ejercen de manera liberal en sus consultorios, laboratorios y centros de salud, entre otras.

El pedido nuclea al Consejo de Médicos y los colegios de Bioquímicos, Fonoaudiólogos, Kinesiólogos, Nutricionistas, Odontólogos, Psicopedagogos, Químicos, Psicólogos, Trabajadores sociales, Enfermeras, la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc), la Federación de Bioquímicos de la provincia, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA).

Preocupados, advierten que la situación de crisis causada por el nuevo coronavirus crea situaciones extraordinarias que es preciso afrontar. Las máximas autoridades de las entidades profesionales en cuestión firmaron el petitorio. Solicitaron al ministro de Salud Ginés González García que, por medio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), vehiculice las medidas para resguardar las actividades del sector.

En la solicitud puntualizan que “como responsable de regular y garantizar el sistema de seguridad social para beneficiarios de obras sociales de carácter sindical y prepagas, que durante el periodo de aislamientos social obligatorio, mantengan un pago solidario (no a cuenta) a prestadores y que el mismo resulte equivalente al promedio de facturación de los últimos meses”.

“Motiva esta solicitud -agregan los profesionales – implementar medidas de protección tendientes a que no perdamos oferta prestacional debido a extrema situación que estamos atravesando”.

Asimismo, resaltan que los profesionales de la salud pertenecientes al sector de gestión privada se han colocado “a disposición de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales desde el inicio de la presente pandemia, colaborando con la totalidad de las directivas transmitidas por el presidente Alberto Fernández, poniendo a disposición las redes prestacionales, manteniendo la atención para aquellos casos urgentes o impostergables con el objetivo de no debilitar la salud pública y definiendo acciones concretas para el cumplimiento del aislamiento social obligatorio, lo que ha provocado la disminución de trabajo y el riesgo de mantener la actividad con la consecuente pérdida de fuentes laborales”, recuerdan y advierten los firmantes.

El documento lleva las firmas de Andrés de León, Silvia Zamory, Karina Rubio, Omar Picca, Eva Pozzi, José Érmoli y Estrella Casas. También Diego Zapata, Eduardo Aprile, Carolina Allende, Norma Oliva, Nora VIlches, Pablo Ruiz, Carlos Navarro, Daniel Zárate.