Debuta el método “Una hora, una pregunta” entre siete empresas y 40 investigadores

Por primera vez se aplica en Córdoba una metodología sueca para vincular el sector empresarial con el científico. Promedon, Mercado Libre, Apex, Ecogas, InBioMed, Agrosinsacate y LifeSi presentan desafíos tecnológicos y los científicos proponen ideas y estudios con posibles soluciones

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Siete empresas presentarán hoy sus problemáticas tecnológicas a consideración de 40 investigadores universitarios. Altos mandos, como gerentes de Producción y Calidad de las empresas Promedon, Mercado Libre, Apex, Ecogas, InBioMed, Agrosinsacate y LifeSi mantendrán reuniones simultáneas con científicos de la UNC y Conicet. Se trata del AIMday (Academy Industry Meeting), una herramienta desarrollada por la Universidad de Uppsala (Suecia). Es la primera vez en el país que se pondrá en práctica este formato de vinculación. El modelo hace foco en el formato “Una hora, una pregunta”. La pregunta es un desafío de mediano o largo plazo que plantea la empresa; por su parte, los investigadores, durante una hora -intercambiando información-, observarán si pueden involucrarse en alguna solución a partir de los estudios afines que vienen llevando adelante. Así lo sintetizó Silvia Aisa, directora de la Especialidad de Gestión de Tecnologías Innovadoras de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC), donde se desarrolla el evento.

“Se trata de un encuentro entre investigadores de la universidad y representantes de empresas a los fines de potenciar el proceso de vinculación con el sector productivo. Por primera vez en el país se aplicará un modelo registrado por la Universidad de Uppsala, que viene implementándolo desde 2008 en diferentes casas de estudio de todo el mundo. Por tres años, la UNC podrá hacer uso del modelo de manera gratuita”, detalló Aisa.

Las firmas participantes plantearon distintas problemáticas, desde cómo crear un score crediticio de personas no bancarizadas hasta el desarrollo de biomateriales. Desde el diseño de herramientas más anatómicas, a una tecnología para pasar voz a texto, entre otros.

Los investigadores de distintas facultades de la Casa de Trejo recibieron anticipadamente las problemáticas y aquellos que tuvieran vinculación con el tema pudieron inscribirse para participar.

“AIMday es un día para fijar objetivos, tareas para hacer. Es un evento de vinculación que empezó hace un mes cuando nos fuimos reuniendo con empresas. Ahora el paso es que se conozcan que en Córdoba existen investigadores que están trabajando en sus temáticas. Participan empresas grandes y pequeñas, pero altamente tecnológicas”, concluyó la organizadora en Córdoba.

La facultad anticipó que esta actividad es la primera de cuatro eventos que se realizarán este mes, en las que se buscará potenciar todo lo relativo al emprendedorismo y la innovación.

Las otras actividades que se llevarán a cabo son el Congreso de Ciencias Económicas -los próximos días 5 y 6- y Proyecto Listo (Latin American and European Coopeartion on Innovation and Entrepreneurship) los próximos días 22, 23 y 24. Finalmente, la segunda edición de “Universidad Emprende”, el 25. En todos ellos se discutirán herramientas del emprendedorismo y la innovación.