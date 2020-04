Casi la mitad de los profesionales independientes perdió más de 80% de sus ingresos

En la provincia, el Covid-19 impacta fuertemente en ese sector, en el que siete de cada 10 facturan por sus servicios, ya sean monotributistas o responsables inscriptos. Un relevamiento de más de 6.600 casos revela que 70% es el principal sostén del hogar. Las principales demandas son

reducción impositiva, subsidios y la vuelta al trabajo

Los profesionales independientes de Córdoba experimentan una fuerte caída de sus ingresos y, en su gran mayoría, consideran que las medidas para paliar su crítica situación no los alcanzan.

Un relevamiento entre 6.652 profesionales de la provincia, reveló que 45% perdió más de 80% de sus ingresos en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19; y ocho de cada 10 perdieron más de 40%. Cabe destacar que el segmento de “independientes” conforman 68% del universo del sector. Las cifras se desprenden del Observatorio de la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc), que nuclea 30 colegios profesionales, realizado entre el 6 y el 18 de abril pasado.

En el marco del Día del Trabajador, la situación laboral del sector queda expuesta como en una radiografía. Es patente la reconfiguración del trabajo en todos sus aspectos en esta pandemia. Y, en muchos casos, deja al descubierto situaciones subyacentes, entre ellas, las condiciones laborales vulnerables, que ahora se evidencian con todo su peso.

“Este estudio confirma la dureza del impacto económico. Y si bien todos los sectores se manifiestan afectados, son los profesionales independientes los que expresan situaciones que dan cuenta de la mayor vulnerabilidad en sus ingresos y garantías laborales”, afirmó la presidente de Fepuc, Nora Vilches.

El relevamiento en cuestión, detalla que “siete de cada 10 profesionales de Córdoba son ´independientes´, es decir, facturan por sus servicios, ya sean monotributistas o responsables inscriptos, incluidos aquellos que tienen contratos y facturan mensualmente a un mismo cliente y por tanto no gozan de todos los derechos, beneficios y estabilidad de un asalariado”.

Para Vilches, la situación de la pérdida de ingreso se agrava cuando se confirma que 70% de los profesionales de la provincia es el principal sostén del hogar. Entre las mujeres, el 60% está en esa condición, mientras que entre los hombres ese porcentaje es 86%.

El observatorio precisó que la principal variable que determina la mejora de ingresos en el sector es la cantidad de horas trabajadas. Con el aislamiento social obligatorio, la mitad manifestó trabajar “menos horas que antes” y el impacto negativo se acrecienta en los “independientes”: 65% manifestó esta situación.

En materia de horas trabajadas, aquellos profesionales que están asalariados mantienen en esta coyuntura cierta estabilidad y garantías. Según el estudio, en el segmento “asalariados” el 70% dijo que trabaja las mismas horas o más que antes, por lo tanto, mantienen sus ingresos mensuales.

“Monotributización” vulnerable

Un dato distintivo del relevamiento es que en la provincia predominan los monotributistas. Del total de encuestados, 84% tiene alguna inscripción en AFIP. Mientras que el otro 16% incluye a los asalariados, becarios o trabajadores informales.

Según el relevamiento, entre los inscriptos en AFIP predominan los monotributistas de categorías C en adelante (60%) y 29% están en las categorías A o B. El 11% restante es responsable inscripto en IVA.

Por otra parte, Fepuc expresó preocupación por la denominada relación de dependencia encubierta, “trabajadores que en esa condición no tienen contemplados sus derechos laborales y, en esta pandemia, han sufrido despidos o se ven expuestos a ser despedidos sin indemnización o compensación alguna”. De la encuesta se desprende que 28% de profesionales se desempeña en el sector público y, de ellos, 14% factura, recibe órdenes de superiores y cumple horario regularmente, es decir, se encuentra en una relación de dependencia encubierta. Lo mismo ocurre con 15% de los profesionales que trabajan en el sector privado.

Cabe señalar que en el marco del fuerte impacto de la incidencia de las medidas de paralización total o parcial sobre la situación laboral de estos trabajadores, a la fecha de corte del relevamiento (18 de abril), más de 90% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la medida de aislamiento social obligatorio fijado por el Gobierno nacional.

Demandas urgentes

La mayoría (90%) de los profesionales dijo no verse beneficiado con algunas de las medidas implementadas por el gobierno para paliar la situación. Entre las principales necesidades que exponen y beneficios que piden para paliar la situación, figuran la baja de impuestos o su suspensión (19%), el pedido de subsidios que compensen los ingresos habituales (14%) y volver a trabajar (13%), entre otros como créditos blandos, mejores condiciones y equipamiento para teletrabajar, etcétera. “No hay duda de que las demandas del sector están claramente enfocadas en la disponibilidad de tener efectivo para canalizar sus gastos”, afirmó Vilches.

Según el relevamiento, el promedio de ingreso de las y los profesionales de Córdoba era de $55.575 antes de iniciarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio “con lo cual, a la luz de los resultados señalados anteriormente, desde mediados de marzo a la fecha, ese ingreso ha caído severamente en la mayoría de los profesionales”, concluyó Vilches.

Teletrabajo

Sesenta por ciento de los profesionales cordobeses dice que no tiene las condiciones necesarias para trabajar desde su hogar.

Alquileres

Seis de cada 10 profesionales independientes tienen que pagar un alquiler para ejercer su profesión; por lo tanto, encuentra aquí otra dificultad en el contexto actual.

Ficha Técnica