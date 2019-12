¿Por qué es clave que los emprendedores tecnológicos consigan apoyo?

Por Marcelo De Vincenzi (*)

La Real Academia Española (RAE) define la palabra “innovar” como “mudar o alterar algo introduciendo novedades”. Pero tal definición queda corta si pensamos en que ese “algo” se trata de todos los grandes avances que la tecnología viene dando desde hace años.

Las posibilidades que abrió y que abre la tecnología disruptiva a través de inteligencia artificial, robótica, realidad aumentada, impresoras 3D y big data, por citar algunos ejemplos, son múltiples y complejas. Las mejoras que se introdujeron en la vida diaria y aquellas que aún se “cocinan” en laboratorios informáticos, tienen un peso en lo que se ve (telefonía móvil, avances

medicinales, etcétera) y en lo que no (toma de decisiones).

En este sentido, para una empresa o un país adoptar la tecnología para crecer resulta más una obligación que una elección. Y, por lo general, al frente de gran parte de estos saltos tecnológicos e ideas innovadoras se encuentran emprendedores detrás, quienes arrancaron de cero sus proyectos hasta hacerlos crecer a niveles insospechados.

Cuatro emprendedores argentinos revelan las claves para convencer a un inversor y conseguir financiación.

Por ello, resulta fundamental que los emprendedores tecnológicos tengan apoyos que les brinden contención para desarrollar su negocio.

Las fintech, por ejemplo, llegaron para quedarse. Nacieron para aplicar la tecnología al servicio de respuestas para productos financieros y ayudar a decidir el futuro de millones de dólares diarios. Podemos nombrar cualquier startup de cualquier rubro o mercado y el resultado será el mismo: las innovaciones son fundamentales.

Sin embargo, muchas de esas ideas primarias, ya sea por falta de dinero o por no saber encausarlas a tiempo, quedan truncas. De allí la importancia de fijar los ojos y el apoyo en los emprendedores tech.

Son ellos los que con su saber y actualización constante de saberes buscan pegar un salto cualitativo en la creación de marcas exitosas.

¿Por qué no pensar que habrá en la Argentina futuras compañías como Google, Facebook o Twitter?

En este sentido, la UAI lleva adelante una incubadora y aceleradora de negocios llamada UaiTech. Hay necesariamente un primer paso de mentoría para descubrir la idea. Uno puede tener una presunción y un posicionamiento sobre qué quiere hacer, pero eso se tiene que convertir en una idea posible de concretar. Se trabaja desde las entrevistas y reuniones hasta en trabajos puntuales de coaching. También hay apoyos para ayudar a constituirse como empresa, como la parte jurídica y comercial, para poder llevar adelante un plan de marketing. Por supuesto, la ayuda es financiera, para conseguir las distintas ventanillas o espacios para generar algún tipo de financiamiento.

De las empresas que hemos logrado acompañar hasta su maduración, muchas surgieron de las tesis, trabajos finales y proyectos de desarrollaron alumnos. A todas esas ideas tratamos de concretarlas en un emprendimiento. Por supuesto, no solamente se le brinda apoyo interno a quienes pertenecen a la institución, sino a los se acerquen con un proyecto posible y con posibilidades de concretar.

Argentina debería apostar a los emprendedores tecnológicos porque forman parte de ese ecosistema informático que ya domina los mercados del mundo. Las máquinas de la futura industria, los programas de los futuros celulares, la manutención de las comunicaciones, las novedades en energía, todo eso y más, pueden arrancar en la mente de un joven emprendedor.

No vendría mal mirar al horizonte y pensar en lo que están haciendo aquellos que piensan en cómo ofrecer algo distinto e innovador.

* Vicerrector de Gestión y Evaluación y decano de la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana (UAI)