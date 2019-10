El abogado 3.0

Por Matías Altamira *

La tecnología impacta en todas las áreas del conocimiento y del comercio exigiendo a cada actor desplegar sus mejores herramientas para mantenerse vigente y el abogado no está exento.

En oportunidad de dictar el módulo de derecho informático en la maestría de derecho empresario dictada por la universidad Blas Pascal con los maestrandos se fue analizando cómo la tecnología modificaba pilares históricos y supuestamente inamovibles del derecho. Al finalizar el cursado, los grupos debieron analizar un desarrollo tecnológico y elaborar distintos instrumentos jurídicos para protegerlo, siendo el mayor de los desafíos sacudir las estructuras mentales que la universidad les enseñó durante la carrera de grado.

Fue notable cómo ante el desconcierto que degeneraba las potencialidades del proyecto de comercio electrónico, los maestrandos buscaron generar protecciones de todo cuanto fuera posible, incluido lo insólito, pero esas extremas protecciones lograrían como primer resultado la imposibilidad de realizar el negocio planteado, por lo que el emprendedor seguramente se vería forzado a buscar otro profesional, aunque no lo proteja tanto, o seguir solo para materializar su genial idea.

Entre las dificultades que se presentaron fue el detalle de obligaciones y responsabilidades asumidas en estos instrumentos jurídicos, principalmente porque no se tuvo en cuenta que el cliente ya no está en la misma cuadra o barrio, sino que puede estar en lugares muy distantes, lo que haría extremadamente oneroso el cumplimiento de esas obligaciones voluntariamente asumidas. A modo de ejemplo, se dispuso que el producto será entregado en el domicilio del consumidor, teniendo en mente que estaba dónde están sus tradicionales clientes, pero al plantear que podía estar en el medio del campo o de las sierras se les preguntó si no sería antieconómico y hasta quizás imposible llevarle un secador de pelo hasta su real ubicación, porque el producto lo adquirió gracias a la red de telefonía celular qué le permitió desde el medio del campo participar activamente del comercio electrónico.

Otro gran desafío fue pensar cómo asistir al emprendedor tecnológico en su despliegue regional y mundial poniendo el foco en la legislación aplicable y jurisdicción competente. La primera reacción fue “ojo, que si vende en cualquier parte del mundo, va a tener problemas judiciales en cualquier parte del mundo”; al plantearles que con este consejo seguramente cambiarían de abogado; y que el rol de este último no era alertarlo de los males sino ayudar al empresario a minimizar los riesgos legales, siempre dentro del marco de la legalidad, entonces los maestrandos cambiaron su perspectiva en la búsqueda de soluciones quizás no ideales pero sí posibles y materializables.

La experiencia fue muy enriquecedora, especialmente vincular a los emprendedores alejados totalmente de las normas legales con los abogados alejados totalmente de la idiosincrasia emprendedora.